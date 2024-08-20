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Власть
Сюжет: Железная дорога Китай - Кыргызстан - Узбекистан

Железная дорога КНР — Кыргызстан — Узбекистан. В КР начала работу спецкомиссия

Заместитель председателя кабинета министров Бакыт Торобаев провел первое заседание межведомственной комиссии по реализации проекта строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

На встрече рассмотрено инвестиционное соглашение между кабмином и обществом с ограниченной ответственностью «Железнодорожная компания Китай — Кыргызстан — Узбекистан».

Отмечается, что межведомственная комиссия создана для развития железнодорожной сети Кыргызстана и реализации транзитного потенциала железнодорожного транспорта и проекта строительства новой железной дороги.

По итогам заседания профильным министерствам, комитетам, административным ведомствам, органам местного самоуправления, государственным предприятиям и организациям поручили своевременно и качественно решать вопросы, возникающие в процессе работы межведомственной комиссии.

В кабмине обратили внимание на поэтапную реализацию международного железнодорожного проекта и напомнили, что в июне принят Закон КР «О ратификации Соглашения между правительством Китайской Народной Республики, кабинетом министров КР и правительством Узбекистана о сотрудничестве в совместном продвижении проекта железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, подписанного в Пекине 6 июня 2024 года».
Ссылка: https://24.kg/vlast/302516/
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