В Баткене строят автовокзал за 44 миллиона сомов. Об этом сообщает пресс-служба полпредства.

Напомним, объект расположен на улице Курманджан Датки. На строительство из республиканского бюджета выделено 42 миллиона сомов.

Изначально проект оценивался в 21 миллион 784 тысячи 86 сомов. На сегодня завершено 75 процентов административного здания автовокзала. Муниципальный объект планируется сдать в эксплуатацию в этом году.

В полпредстве отметили, что межрайонные, внутриобластные маршруты будут набирать пассажиров на этом вокзале. Службы такси также не будут заезжать в город, их разместят здесь же. По данным властей, это разгрузит Баткен от пробок.

На благоустройство и озеленение территории дополнительно предусмотрено 2 миллиона сомов.