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Власть

В Баткене строят муниципальный торговый комплекс

В Баткене строят муниципальный торговый комплекс. Об этом сообщает пресс-служба полпредства региона.

Для строительства объекта мэрия выделила 15 гектаров земельного участка в квартале Чет-Булак. Стоимость проекта — 250 миллионов сомов. Средства финансируются за счет республиканского бюджета — из 500 миллионов, которые выделяются Баткенской области в рамках закона об особом статусе региона.

Строительство сооружения началось в октябре 2023 года. На сегодня возведен фундамент блока «А». Ведутся монтажные работы.

На объекте также идут работы по подготовке участка для заливки фундамента в блоке «Б». Торговый комплекс будет состоять из трех секторов.

Как отмечается, муниципальный торговый рынок после сдачи в эксплуатацию обеспечит работой 2,5-3,5 тысячи местных жителей.
Ссылка: https://24.kg/vlast/297153/
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