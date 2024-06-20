В Баткене строят муниципальный торговый комплекс. Об этом сообщает пресс-служба полпредства региона.

Для строительства объекта мэрия выделила 15 гектаров земельного участка в квартале Чет-Булак. Стоимость проекта — 250 миллионов сомов. Средства финансируются за счет республиканского бюджета — из 500 миллионов, которые выделяются Баткенской области в рамках закона об особом статусе региона.

Строительство сооружения началось в октябре 2023 года. На сегодня возведен фундамент блока «А». Ведутся монтажные работы.

На объекте также идут работы по подготовке участка для заливки фундамента в блоке «Б». Торговый комплекс будет состоять из трех секторов.

Как отмечается, муниципальный торговый рынок после сдачи в эксплуатацию обеспечит работой 2,5-3,5 тысячи местных жителей.