Обнародовать имена организаторов онлайн-казино требует депутат Жогорку Кенеша

На заседании Жогорку Кенеша депутат Нуржигит Кадырбеков потребовал обнародовать имена организаторов онлайн-казино.

Он подчеркнул, что правоохранительные органы публикуют данные членов ОПГ, коррупционеров, владельцев вебкам-студий и тех, кто «тайно ведет разговоры о государственном перевороте».

«Но не публикуются имена тех, кто под видом бинарных опционов криптовалюты, под названием Ringo Trade организует онлайн-казино. В прошлом году из МВД мне пришло письмо о том, что 44 таких заведения закрыли. Но я не видел их лиц, не слышал их имен. Раньше думал, что за ними стоят ОПГ. Но мы ликвидировали лидеров преступных группировок», — сказал Нуржигит Кадырбеков.

Нардеп отметил, народ предполагает, что за онлайн-казино стоят влиятельные люди.