04:05
USD 87.86
EUR 93.94
RUB 1.00
Власть

На строительство дороги Ала-Бука — Кировка потратят 4,6 миллиарда сомов

Спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев ознакомился с ходом строительных работ дороги Ала-Бука — Жаны-Базар — Кировка. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

По ее данным, возведение 100-километровой трассы завершат в июле следующего года. На проект, реализуемый по инициативе президента, потратят 4 миллиарда 646 миллионов сомов.

В этом году планируется сдать в эксплуатацию 50 километров, относящихся к 4-й категории. На стройке задействованы 250 рабочих и 90 единиц техники.

Торага также встретился с местными жителями и отметил, что во всех регионах республики реализуются аналогичные проекты. «Особое внимание уделяется ремонту межобластных и межрайонных дорог, а также проводится работа по улучшению внутренних дорожных сетей. По завершении строительства этой 100-километровой трассы начнут ремонт отрезка дороги до Каныш-Кии», — сказал он.

Кроме того, Нурланбек Шакиев заметил, что из-за нестабильности погоды в стране возросли риски наводнений и за последние месяцы зарегистрировано около 180 селей. «Во время таких чрезвычайных ситуаций государство принимает своевременные меры, направленные на стабилизацию обстановки. Это свидетельствует о том, что наша республика становится сильной. Нам удалось предотвратить серьезные последствия, воспользовавшись приобретенными техническими средствами. Будут продолжены усилия по развитию и укреплению всех отраслей. В ближайшее время ожидается поступление около 450 единиц современной техники», — подчеркнул он.

Наряду с этим спикер Жогорку Кенеша остановился на значительной работе, проводимой в социальном направлении, отметив повышение заработной платы, пенсий и других выплат.

Нурланбека Шакиева в рабочей поездке сопровождают депутат Азизбек Турсунбаев, полномочный представитель президента в Джалал-Абадской области Абсаттар Сыргабаев, заместитель министра транспорта и коммуникаций Бекназар Базаралиев и заместитель министра финансов Эрнст Калдыбаев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/296674/
просмотров: 1557
Версия для печати
Материалы по теме
ЖК төрагасы депутаттарды чет өлкөлүк сапарларга чыкпай турууга чакырды
В Джалал-Абаде самовольно захватили фисташковый лес. Возбуждено уголовное дело
Рынок «Шабдалы-Зар» вернули государству. Он принадлежал Кадыржану Батырову
На пастбищах Джалал-Абада нашли личинок саранчи
В Джалал-Абаде тоже сошел сель. Затопило 42 дома
В Джалал-Абаде учеников кормят в подвале, покрытом плесенью — депутат
Угнанную в Джалал-Абаде машину нашли в Чуйской области
Строительство парка и новые рабочие места. Садыр Жапаров посетил Джалал-Абад
Ипотечные квартиры будут выдавать только нуждающимся — Каныбек Туманбаев
В Джалал-Абаде задержан хулиган. Он избивал односельчан
Популярные новости
Камчыбек Ташиев вручил патрульному 100 тысяч сомов. За&nbsp;что? Камчыбек Ташиев вручил патрульному 100 тысяч сомов. За что?
За&nbsp;57&nbsp;лет обновим все школьные учебники&nbsp;&mdash; министр образования и&nbsp;науки За 57 лет обновим все школьные учебники — министр образования и науки
Жогорку Кенеш разрешил добывать уран в&nbsp;Кыргызстане Жогорку Кенеш разрешил добывать уран в Кыргызстане
Иностранцам разрешат покупать недвижимость на&nbsp;Иссык-Куле. Проект одобрен&nbsp;ЖК Иностранцам разрешат покупать недвижимость на Иссык-Куле. Проект одобрен ЖК
Бизнес
Бизнес без продаж: как заработать на&nbsp;открытии пункта выдачи заказов Ozon Бизнес без продаж: как заработать на открытии пункта выдачи заказов Ozon
Оплачивайте услуги центра трудоустройства граждан за&nbsp;рубежом через MegaPay Оплачивайте услуги центра трудоустройства граждан за рубежом через MegaPay
&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; для автовладельцев: удобные онлайн-сервисы всегда под рукой «Мой О!» для автовладельцев: удобные онлайн-сервисы всегда под рукой
Надежда только на&nbsp;президента. Жильцы Diamond City обратились к&nbsp;Садыру Жапарову Надежда только на президента. Жильцы Diamond City обратились к Садыру Жапарову
16 июня, воскресенье
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
00:01
24.kg поздравляет кыргызстанцев с Курман айтом
15 июня, суббота
23:51
В YouTube появятся новые функции, в том числе и неприятные
23:22
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
22:31
Критиковать не имеем права. Президент о решении суда по Кемпир-Абаду
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 16 июня: без осадков
20:23
Новый стадион в Бишкеке. Что уже сделано