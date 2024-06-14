Спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев ознакомился с ходом строительных работ дороги Ала-Бука — Жаны-Базар — Кировка. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

По ее данным, возведение 100-километровой трассы завершат в июле следующего года. На проект, реализуемый по инициативе президента, потратят 4 миллиарда 646 миллионов сомов.

В этом году планируется сдать в эксплуатацию 50 километров, относящихся к 4-й категории. На стройке задействованы 250 рабочих и 90 единиц техники.

Торага также встретился с местными жителями и отметил, что во всех регионах республики реализуются аналогичные проекты. «Особое внимание уделяется ремонту межобластных и межрайонных дорог, а также проводится работа по улучшению внутренних дорожных сетей. По завершении строительства этой 100-километровой трассы начнут ремонт отрезка дороги до Каныш-Кии», — сказал он.

Кроме того, Нурланбек Шакиев заметил, что из-за нестабильности погоды в стране возросли риски наводнений и за последние месяцы зарегистрировано около 180 селей. «Во время таких чрезвычайных ситуаций государство принимает своевременные меры, направленные на стабилизацию обстановки. Это свидетельствует о том, что наша республика становится сильной. Нам удалось предотвратить серьезные последствия, воспользовавшись приобретенными техническими средствами. Будут продолжены усилия по развитию и укреплению всех отраслей. В ближайшее время ожидается поступление около 450 единиц современной техники», — подчеркнул он.

Наряду с этим спикер Жогорку Кенеша остановился на значительной работе, проводимой в социальном направлении, отметив повышение заработной платы, пенсий и других выплат.

Нурланбека Шакиева в рабочей поездке сопровождают депутат Азизбек Турсунбаев, полномочный представитель президента в Джалал-Абадской области Абсаттар Сыргабаев, заместитель министра транспорта и коммуникаций Бекназар Базаралиев и заместитель министра финансов Эрнст Калдыбаев.