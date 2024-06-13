«А может, и хорошо, что у нас не хватает школьных учебников», — заявил сегодня на заседании парламента депутат Нуржигит Кадырбеков.

По его словам, все школьные учебники написаны слишком сложным языком.

«Книги Гарварда, Оксфорда, написанные на английском, я лучше понимаю, чем учебники 5-го класса на кыргызском языке. Академики, доктора наук писали школьные учебники на языке, понятном только им. Как их могут понять школьники? Создайте команду или рабочую группу по этому вопросу. Может, надо брать опыт других стран. Надо работать в этом направлении», — сказал нардеп.