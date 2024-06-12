В Кыргызстане создадут реестр технопарков

Проект закона «О технических парках» одобрен Жогорку Кенешем в третьем чтении.

«Стратегическим ориентиром развития страны является акцент не только на крупные проекты в области энергетики и горной промышленности, но и переход к инновационному типу экономики, основанному на трансфере и разработке передовых технологий производства», — говорится в справке-обосновании к нему.

Проект закона определяет перечень мер государственной поддержки, которые могут предоставляться резидентам технопарков в Кыргызстане, в том числе предоставление государственных гарантий, субсидий из республиканского или муниципальных бюджетов, передача государственного или муниципального имущества в аренду, установление особенностей налогообложения и прочее.

Также он предполагает четкую систему контроля со стороны органов государственной власти над деятельностью технопарков и их резидентов. Для начала будет создан реестр технопарков. Госорганам дается право и возможность постоянного мониторинга и оценки деятельности каждого технопарка, состоящего в реестре.

Вошедшим в реестр резидентам этим же законопроектом определяется перечень мер государственной поддержки, в том числе предоставление госгарантий, субсидий, передача государственного или муниципального имущества в аренду, установление особенностей налогообложения и так далее.

Добавим, проект закона предусматривает использование принципов государственно-частного партнерства.