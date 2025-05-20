Грезы о городах будущего: что стало с амбициозными проектами в Центральной Азии

Супергорода Асман в Кыргызстане, Smart City в Узбекистане и Astana LRT в Казахстане — громкие инициативы, обещавшие перевернуть облик региона. Что пошло не так и почему мегапроекты тормозят? Материал подготовлен на данных из открытых источников.

Кыргызстан: город Асман, который остался в облаках

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В 2022 году в Кыргызстане с помпой презентовали проект «Асман» — «экогород будущего», который планировали возвести на берегу озера Иссык-Куль. Грандиозная идея предполагала строительство с нуля технологически продвинутого города с нулевыми выбросами, полностью «зеленой» архитектурой и «инновационными решениями для жизни».

Фото из интернета. Кыргызстан: город Асман

Проект поддержал президент Садыр Жапаров, обещали привлечь инвесторов, в том числе из ОАЭ и Турции. Однако вскоре стало ясно, что «Асман» буксует: не определены источники финансирования, нет детального технико-экономического обоснования, а экологи и местные жители начали выражать обеспокоенность.

В апреле 2025-го кабинет министров расторгнул инвестиционное соглашение о реализации проекта «Строительство экологически чистого города Асмана».

Узбекистан: Smart City и экологические города

Эта республика не осталась в стороне от мегапроектов. В 2020-х годах в рамках реформ и стратегии «Узбекистан-2030» объявили о строительстве ряда «умных» городов — от Навои до Янги Ташкента.

Фото из интернета. Узбекистан: Smart City и экологические города

Особое внимание уделялось Янги Ташкенту — новому административному центру на востоке столицы. Планировалось переселить туда правительство и создать современный хаб с цифровыми решениями.

Однако в 2023 году стало известно, что реализация проекта идет крайне медленно. Главные проблемы — бюрократия, нехватка квалифицированных кадров и сложность координации с частными инвесторами.

На первом этапе строительства Нового Ташкента 30 процентов территории планируют отвести под парки и зеленые зоны. В зданиях внедрят технологии «зеленых» крыш для сохранения прохлады. Ожидается, что добраться до всех необходимых услуг жители города смогут пешком или на велосипеде за 15 минут.

Казахстан: Astana LRT — символ незавершенных мегапроектов

Astana LRT — это, пожалуй, один из самых известных примеров «вечного» строительства. Проект легкого рельсового транспорта в Астане стартовал в 2011 году. Ожидалось, что он разгрузит транспортную систему столицы и станет образцом модернизации.

Фото из интернета. Astana LRT

Но проект оказался под ударом коррупционных скандалов, смены подрядчиков и резкой критики населения. Более $250 миллионов «зависли», и стройка остановилась. До сих пор бетонные колонны стоят как памятник неэффективному управлению и амбициям, не подкрепленным расчетами.

Туркменистан: белый мрамор и пустые улицы Ашхабада

Ашхабад давно называют «городом будущего» — благодаря белому мрамору, огромным зданиям и автоматизированным системам. Однако за фасадом скрываются серьезные проблемы.

Фото из интернета. Ашхабад

Город пустой: улицы и здания часто без людей.

Экономическая неэффективность и изоляция делают такие проекты, скорее, имиджевыми, чем реальными шагами к модернизации.

Строительство идет по воле сверху, без учета мнения горожан.

Также в 2018 году в Туркменистане анонсировали создание инновационного технопарка, но с тех пор о нем открытой информации нет.

Таджикистан: технополисы и финансовые хабы на бумаге

В 2020-х Таджикистан объявил о создании технопарков и даже нового финансового центра Душанбе. Один из проектов — Digital City возле столицы, где должны были появиться кампусы вузов, бизнес-инкубаторы и IT-центры.

Фото из интернета. Digital City возле столицы

Но эксперты фиксируют: нет ни постоянных инвесторов, ни управленческих структур, ни стройки. Сам термин «технопарк» чаще мелькает в презентациях, чем что-то воплощается в реальности.