В Токмаке построят технопарк. Сначала автозавод и $30 миллионов инвестиций

Кыргызстан запускает первый технопарк. Его разместят в Токмаке — на 7 гектарах земли. Это будет место, где собираются развивать технологии, открывать производства и собирать умные команды.
Проект реализуют совместно государство через Министерство цифрового развития и фонд Central Asia Capital. Уже договорились — подписали меморандум о сотрудничестве.
Что там будет
Первый крупный объект — автозавод Muras. На него уже предусмотрели $30 миллионов инвестиций. Предприятие будет собирать автомобили: до 7 тысяч единиц в год. А еще даст работу — по плану до 1 тысячи 500 человек в течение 10 лет.
«Мы рассматриваем этот проект как стратегическую инвестицию в будущее технологической индустрии Кыргызстана. Для нас важно развивать инженерную школу, чтобы инновации рождались здесь, внутри страны», — говорит Антон Собин, основатель Central Asia Capital.
Кроме машин, планируют производить рентген-оборудование, роботов и другие «умные» устройства.
Почему это важно
Это первый случай, когда государство в Кыргызстане создает условия для технологического производства на одной площадке в партнерстве с бизнесом.
«Создание технохаба в Токмаке станет центром притяжения для растущих компаний. Мы создаем площадку, которая поможет удерживать устойчивые темпы роста ВВП за счет развития производств и создания новых рабочих мест», — отмечает министр цифрового развития Азамат Жамангулов.
Такую модель хотят сделать постоянной, чтобы технопарки появлялись и в других регионах.
Что получим на выходе
Технопарк должен:
- привлечь в республику больше инвесторов;
- запустить экспорт технологий;
- открыть рабочие места;
- помочь специалистам прокачать навыки;
- усилить позиции Кыргызстана на региональном уровне.
Проект входит в стратегию по цифровизации и модернизации экономики.