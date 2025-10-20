17:24
В Токмаке построят технопарк. Сначала автозавод и $30 миллионов инвестиций

Кыргызстан запускает первый технопарк. Его разместят в Токмаке — на 7 гектарах земли. Это будет место, где собираются развивать технологии, открывать производства и собирать умные команды.

Проект реализуют совместно государство через Министерство цифрового развития и фонд Central Asia Capital. Уже договорились — подписали меморандум о сотрудничестве.

Что там будет

Первый крупный объект — автозавод Muras. На него уже предусмотрели $30 миллионов инвестиций. Предприятие будет собирать автомобили: до 7 тысяч единиц в год. А еще даст работу — по плану до 1 тысячи 500 человек в течение 10 лет.

«Мы рассматриваем этот проект как стратегическую инвестицию в будущее технологической индустрии Кыргызстана. Для нас важно развивать инженерную школу, чтобы инновации рождались здесь, внутри страны», — говорит Антон Собин, основатель Central Asia Capital.

Кроме машин, планируют производить рентген-оборудование, роботов и другие «умные» устройства.

Почему это важно

Это первый случай, когда государство в Кыргызстане создает условия для технологического производства на одной площадке в партнерстве с бизнесом.

«Создание технохаба в Токмаке станет центром притяжения для растущих компаний. Мы создаем площадку, которая поможет удерживать устойчивые темпы роста ВВП за счет развития производств и создания новых рабочих мест», — отмечает министр цифрового развития Азамат Жамангулов.

Такую модель хотят сделать постоянной, чтобы технопарки появлялись и в других регионах.

Что получим на выходе

Технопарк должен:

  • привлечь в республику больше инвесторов;
  • запустить экспорт технологий;
  • открыть рабочие места;
  • помочь специалистам прокачать навыки;
  • усилить позиции Кыргызстана на региональном уровне.

Проект входит в стратегию по цифровизации и модернизации экономики.
