Садыр Жапаров ответил на расследование OCCRP, Temirov Live и Kloop о коррупции

Президент Садыр Жапаров информационному агентству «Кабар» прокомментировал строительные проекты в Кыргызстане.

Речь о недавно опубликованном совместном расследовании журналистов OCCRP, Temirov Live и Kloop, в котором говорится, что близкие к властям люди активно участвуют в строительных проектах в стране. В расследовании упоминаются сын главы государства и управделами президента Каныбек Туманбаев.

Я дал поручение, чтобы правительственные издания не тратили время на ответы подобным медиа. Впредь не стоит обращать внимания на такие вымышленные ложные расследования. Хочу сказать, чтобы вы тратили свое время на полезные дела. Садыр Жапаров

«Хорошо, отвечу в последний раз. Впредь не нужно отвечать на такие бессмысленные обвинения. Не стоит обращать на них внимания. Крупные строительные проекты открыты для всех желающих. Когда частные компании предложили построить дома в Баткене по 5 миллионов 800 тысяч сомов каждый, мы отказались, посчитав эту сумму завышенной. Фирма «Аманат» построила 91 дом по 3 миллиона 300 тысяч сомов за каждый. Другие 33 компании в конечном итоге согласились на ту же сумму», — заявил он.

По словам главы государства, более 400 домов в Баткене построили по 3 миллиона 300 тысяч сомов каждый.

«Дома для Государственной ипотечной компании возводит «Кыргызкурулуш сервис». Эта организация на 100 процентов государственная. Кроме того, есть объекты, которые строит компания «Аманат строй». В Джалал-Абаде ООО «Бест Хаус Гранд» согласилось возводить по $650 за квадратный метр «под ключ». В ближайшее время в Узгене начнутся строительные работы на участке площадью 5 гектаров. Не помню название строительной компании, но они также согласились строить на таких же условиях и находятся на стадии заключения договора», — отметил он.

Другие желающие фирмы также могут прийти, двери Государственной ипотечной компании открыты. Пусть представители тех СМИ, которые критикуют, тоже приходят. Мы готовы дать им объект для выполнения строительных работ. Садыр Жапаров

Он добавил, что для всех условия одинаковые. Всем организациям, которые готовы строить «под ключ» по $650 за квадратный метр, двери открыты.

В ближайшее время, как подчеркнул президент, планируется возведение по всей республике через ГИК.

«Пусть приходят, мы дадим работу всем. Но на такую сумму никто не соглашается. Я встречался с руководителями крупных строительных компаний. Когда я предложил им помочь в строительстве, они отказались, сказав: «Мы не можем строить квартиры за эту сумму, у нас не будет прибыли. Кроме того, если до завершения объекта подорожают строительные материалы, мы вообще можем обанкротиться». Поэтому мы просим вышеупомянутые фирмы строить. Еще раз повторяю: просим. Они строят «под ключ» за $650 и передают объект ГИК, которая добавляет свою наценку и предоставляет жилье людям в ипотеку на 20-25 лет», — сказал президент.

Требования к строителям жесткие. Возведение будет контролироваться от начала и до конца. После завершения будет создана комиссия, которая проведет проверку, и только тогда объект будет передан людям. Садыр Жапаров

Кроме того, запрещается строить панельные дома. Должен быть железобетонный каркас.

«Компании, желающие участвовать в строительстве, могут приходить. Особенно я приглашаю фирмы этих лживых критиков. Приходите, покажите себя. Посмотрим, сможете ли вы сделать что-то руками так же умело, как у вас подвешен язык? Кто знает? Они не способны ни на что. Таких в жизни мы видели немало», — заключил глава государства.