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Власть

Досрочные выборы. Завершилось выдвижение кандидатов в трех округах

Завершилось выдвижение кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша в Ноокатском № 5, Иссык-Кульском № 36 и Свердловском № 29 избирательных округах. Об этом сообщили в Центризбиркоме.

Заявления о намерении участвовать в досрочных выборах в трех избирательных округах в качестве кандидатов подали 44 гражданина.

  • в Ноокатском округе № 5 — 12, кандидатов, из которых 1 женщина;
  • в Иссык-кульском округе № 36 — 20 кандидатов;
  • в Свердловском округе № 29 — 12 кандидатов, из которых 2 женщины.

Не позднее 18.00 часов 2 июня кандидаты (уполномоченные представители) должны предоставить полный пакет документов для регистрации. ЦИК рассмотрит соответствие кандидатов требованиям, установленным законодательством, и проведет регистрацию кандидатов в депутаты до 10 июня 2024 года.

После завершения регистрации всех кандидатов с 10 июня 2024 года начнется самый активный этап — предвыборная агитация, которая завершится в 8.00 часов 29 июня.

Выборы в трех округах пройдут 30 июня.

Места в парламенте стали вакантными после того, как Центризбирком лишил мандата Шайлообека Атазова (Свердловский округ), а Жусупбек Коргонбай уулу (Ноокатский округ) и Максатбек Сарбагышев (Иссык-Кульский округ) сдали мандаты.
Ссылка: https://24.kg/vlast/295468/
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