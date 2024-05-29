Депутат возмущен, что милиция не принимает заявления от жертвы семейного насилия

На заседании Жогорку Кенеша депутат Дастан Бекешев сообщил: к нему обратилась жительница Сокулукского района с жалобой на то, что милиция не принимает заявления о семейном насилии.

«Женщина рассказала, что дом принадлежит ей. Муж поднимает на нее руку. В милиции говорят, что это «бытовуха», и не принимают заявления. Будем ждать, пока мужчина убьет супругу, а потом освободим милиционеров от занимаемых должностей за халатность?» — спросил нардеп заместителя министра внутренних дел Эркебека Аширходжаева.

Замглавы МВД попросил у Дастана Бекешева контакты женщины и пообещал взять дело на контроль. Он ответил: если милиционеры не принимают заявление, то можно возбудить на них уголовное дело за укрывательство преступления.