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Власть

Минобразования закупит спецучебники детям с ОВЗ без тендера. ЖК одобрил проект

Министерству образования и науки дадут право закупать из одного источника специальные учебники для школ, в которых обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья. Соответствующий законопроект принят Жогорку Кенешем в третьем чтении.

Сейчас по закону учебники для школ издаются только типографией «Учкун», но, так как она не выпускает специальные учебники, их необходимо закупать в России. А для этого нужно внести изменения в Закон «О государственных закупках» и исключить монопольное право издания спецучебников типографией «Учкун». 
Ссылка: https://24.kg/vlast/295291/
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