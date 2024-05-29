Минобразования закупит спецучебники детям с ОВЗ без тендера. ЖК одобрил проект

Министерству образования и науки дадут право закупать из одного источника специальные учебники для школ, в которых обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья. Соответствующий законопроект принят Жогорку Кенешем в третьем чтении.

Сейчас по закону учебники для школ издаются только типографией «Учкун», но, так как она не выпускает специальные учебники, их необходимо закупать в России. А для этого нужно внести изменения в Закон «О государственных закупках» и исключить монопольное право издания спецучебников типографией «Учкун».