Сейчас в России 411 тысяч 226 граждан Кыргызстана. Ранее число мигрантов превышало 800 тысяч человек. Об этом на заседании парламентской фракции «Ишеним» сообщил заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции Бакыт Дарманкул уулу.

По его словам, на втором месте по числу мигрантов из КР стоят Казахстан и Турция. Там 65 тысяч и 60 тысяч человек соответственно. В США проживают 36 тысяч кыргызстанцев, Южной Корее — 14 тысяч.

В остальных странах, по словам замминистра труда, число кыргызстанцев меньше.