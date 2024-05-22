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Власть

Садыр Жапаров: Кыргызстан лидирует в ЕАЭС по росту реальной заработной платы

Бедность, рост цен и безработица остаются острыми проблемами в Кыргызстане. Об этом сообщил президент Садыр Жапаров на общереспубликанском совещании по социальной мобилизации «Жаны кадам».

Особенно бросается в глаза увеличение цен на продукты. По сравнению с 2022 годом стоимость ряда продуктов выросла в полтора раза.

президент Садыр Жапаров

«Я давно понимал, что нам передали страну со слабой экономикой. Но когда я вступил во власть, увидел, что у нас практически не было производства. Это вызвало во мне чувство обиды и гнева. Даже несмотря на многолетние обсуждения продовольственной безопасности, все оставалось лишь пустыми словами. Даже мясо и овощи приходилось импортировать из-за границы», — отметил глава государства.

За последние два года, по словам Садыра Жапарова, мировые цены на пшеницу, сахар, нефть, топливо, мазут, дизельное топливо, строительные и промышленные товары значительно выросли. В связи с этим Кыргызстан, зависимый от импорта и внешней экономики, сталкивается с волной повышенных цен, а глобальная инфляция наносит ущерб нашей экономике.

«Несмотря на это, нам удалось сохранить макроэкономическую стабильность. Как вы помните, в апреле 2022 года мы существенно увеличили зарплаты учителям, врачам, работникам социальной сферы и культуры, муниципальным и бюджетным работникам, сотрудникам правоохранительных органов, военнослужащим и пограничникам», — сказал президент.

 Последние два года Кыргызстан лидирует в Евразийском экономическом союзе по росту реальной заработной платы.

президент Садыр Жапаров

«Нам удалось предотвратить дальнейшее увеличение бедности, поскольку рост заработной платы превышал уровень инфляции. Однако я отлично понимаю, что многие кыргызстанские семьи до сих пор сталкиваются с трудными условиями жизни. Поэтому гарантирование продовольственной безопасности, улучшение условий жизни и уровня благосостояния нашего народа — это моя главная задача», — заверил Садыр Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/294701/
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