Садыр Жапаров: Кыргызстан лидирует в ЕАЭС по росту реальной заработной платы

Бедность, рост цен и безработица остаются острыми проблемами в Кыргызстане. Об этом сообщил президент Садыр Жапаров на общереспубликанском совещании по социальной мобилизации «Жаны кадам».

Особенно бросается в глаза увеличение цен на продукты. По сравнению с 2022 годом стоимость ряда продуктов выросла в полтора раза. президент Садыр Жапаров

«Я давно понимал, что нам передали страну со слабой экономикой. Но когда я вступил во власть, увидел, что у нас практически не было производства. Это вызвало во мне чувство обиды и гнева. Даже несмотря на многолетние обсуждения продовольственной безопасности, все оставалось лишь пустыми словами. Даже мясо и овощи приходилось импортировать из-за границы», — отметил глава государства.

За последние два года, по словам Садыра Жапарова, мировые цены на пшеницу, сахар, нефть, топливо, мазут, дизельное топливо, строительные и промышленные товары значительно выросли. В связи с этим Кыргызстан, зависимый от импорта и внешней экономики, сталкивается с волной повышенных цен, а глобальная инфляция наносит ущерб нашей экономике.

«Несмотря на это, нам удалось сохранить макроэкономическую стабильность. Как вы помните, в апреле 2022 года мы существенно увеличили зарплаты учителям, врачам, работникам социальной сферы и культуры, муниципальным и бюджетным работникам, сотрудникам правоохранительных органов, военнослужащим и пограничникам», — сказал президент.

Последние два года Кыргызстан лидирует в Евразийском экономическом союзе по росту реальной заработной платы. президент Садыр Жапаров

«Нам удалось предотвратить дальнейшее увеличение бедности, поскольку рост заработной платы превышал уровень инфляции. Однако я отлично понимаю, что многие кыргызстанские семьи до сих пор сталкиваются с трудными условиями жизни. Поэтому гарантирование продовольственной безопасности, улучшение условий жизни и уровня благосостояния нашего народа — это моя главная задача», — заверил Садыр Жапаров.