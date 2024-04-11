Охват дошкольным образованием доведут до 40 процентов в 2024 году

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров провел совещание в Министерстве образования и науки по вопросам реализации государственной политики в области дошкольного образования. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Отмечено, что поставлена задача — довести охват дошкольным образованием до 40 процентов в течение 2024 года.

По данным Национального статистического комитета, в конце 2023-го охват дошкольным образованием составлял 26,4 процента — 220 тысяч детей, что на 21 тысячу больше, чем в 2022 году.

Акылбек Жапаров заявил, что работа по увеличению охвата детей детскими садами должна проводиться систематично, без бюрократических процедур и усложнений со стороны профильных государственных структур и местных органов власти.

«Мы вверили будущее наших детей в ваши руки. От вас зависит то, как будут продвигаться и внедряться новые подходы и методы в сфере образования. Все дети талантливые, нужно развить эти таланты в школе. Ваша задача — привить детям стремление к знаниям, пробудить желание учиться. Уделите особое внимание обучению предметам STEM», — сказал он.