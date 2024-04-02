В Кыргызстане хотят приостанавливать лицензии частным нотариусам за нарушения

Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша рассмотрел и одобрил законопроект «О внесении изменений в Закон «О нотариате» во втором чтении.

Документ разработан в целях гуманизации при отзыве и выдаче лицензий на право заниматься нотариальной деятельностью.

В законопроекте пересмотрен срок приостановления действия лицензии частных нотариусов. Так, при нарушении частным нотариусом порядка совершения нотариальных действий или иных нормативных правовых актов, регулирующих нотариальную деятельность, по результатам проверки деятельности нотариуса лицензию приостанавливают до трех месяцев с рекомендацией пройти дополнительное обучение по повышению квалификации в порядке, установленном Нотариальной палатой.

Депутат Гуля Кожокулова возмутилась и отметила, что необходимо сократить срок приостановления лицензии и определить один месяц.

«Если это наказание за определенные нарушения, допущенные нотариусом, то на самом деле должно быть не больше месяца. За нарушение кодекса профессиональной этики — до двух месяцев. В чем это наказание? Нарушение этики — понятно. Допустим, нотариус допустил грубое отношение к клиенту, достаточно будет принести извинения. Помимо извинения, мы хотим приостановить его лицензию. Достаточно одного месяца. Тем более частные нотариусы сами несут персональную ответственность за каждое свое действие. Это может быть уголовная, административная. Этого достаточно», — сказала она.

Замминистра юстиции Орозбек Сыдыков ответил, что нотариусы получают лицензию на 10 лет. Проверяют их по закону раз в пять лет.

«В отношении частных нотариусов нет наказания в виде выговора. Поэтому только приостановление лицензии. Если приостановить на месяц или два, то появится коррупционная составляющая», — подчеркнул Орозбек Сыдыков.

Также, согласно предполагаемой редакции закона, прекращение действия лицензии и ее отзыв производятся по следующим основаниям:

вступление в законную силу обвинительного приговора суда в отношении частного нотариуса;

наличие постановления о прекращении уголовного дела и/или уголовного преследования в отношении лица, ранее совершившего умышленное преступление, независимо от того, снята или погашена по нему судимость, или в отношении которого уголовное преследование по тяжким и особо тяжким преступлениям прекращено по нереабилитирующим основаниям.

Кроме того, закон о нотариате дает частным нотариусам возможность осуществлять те же нотариальные действия, что и государственные. Такое равноправие направлено на сокращение очередей у госнотариусов, обеспечение доступности и оперативности.