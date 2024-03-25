Садыр Жапаров подписал указ по развитию футбола в Кыргызстане на 2024–2034 годы

Президент Садыр Жапаров подписал Указ «О мерах по дальнейшему развитию футбола в Кыргызской Республике на 2024–2034 годы». Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Основная цель документа — обеспечение условий для создания оптимальных условий для массового вовлечения различных слоев населения в регулярные занятия футболом, повышение мастерства футболистов, развитие профессионального футбола, воспитание у молодежи стремления к здоровому образу жизни.

Указом предусматривается поручение кабинету министров совместно с Кыргызским футбольным союзом подготовить и внести на утверждение проект комплексной Национальной программы развития футбола в КР на 2024-2034 годы.

Отмечается, что разработка и принятие программы являются оптимальным решением существующих проблем в этой сфере. Комплексный подход позволит учесть все аспекты развития футбола, определить приоритетность тех или иных мероприятий, провести распределение полномочий и ответственности между исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления, предусмотреть участие общественных организаций, коммерческих структур. Данный подход позволит повысить эффективность выполнения программных мероприятий.

Задачи программы:

решение проблемных вопросов, связанных с развитием футбола;

содействие активному распространению футбола в жизни общества;

обеспечение доступности занятий спортом различным слоям населения;

улучшение материально-технической базы.

Последовательное осуществление системы программных мероприятий должно способствовать усилению деятельности, направленной на развитие футбола в КР, в сочетании с активизацией участия в этой деятельности общественных и иных физкультурно-спортивных организаций.