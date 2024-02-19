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Власть

Кыргызстан станет футбольной страной — Камчыбек Ташиев

«Кыргызстан станет футбольной страной. От маленьких детей и до людей пенсионного возраста будут играть в футбол», — заявил Камчыбек Ташиев сегодня на брифинге после избрания его на пост президента КФС.

По его словам, всем любителям этого вида спорта будут созданы условия.

«Если сейчас в стране существует несколько десятков футбольных полей, в будущем мы построим несколько сотен. Так поручил глава государства. Мы воспитаем талантливых игроков», — сказал Камчыбек Ташиев.

Отметим, сегодня на внеочередном конгрессе Кыргызского футбольного союза председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева избрали на пост президента КФС. Он будет возглавлять союз до апреля 2026 года. Камчыбек Ташиев был единственным кандидатом на место главы КФС. Его кандидатуру выдвинул футбольный клуб «Талант».

Напомним, президент союза Медербек Сыдыков подал в отставку 29 января. Глава государства Садыр Жапаров в интервью рассказал, что это он предложил Камчыбеку Ташиеву возглавить КФС.
Ссылка: https://24.kg/vlast/287084/
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