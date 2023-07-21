Срок безвизового режима для граждан КР до 180 дней просит увеличить МВД Турцию

Срок безвизового режима для граждан Кыргызстана с 90 до 180 дней просит увеличить МВД Турцию. Об этом на встрече в Анкаре говорил министр внутренних дел Улан Ниязбеков со своим коллегой Али Ерликая. Об этом сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства.

Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего стратегического сотрудничества в сфере безопасности, обмен опытом и информацией, а также обеспечение кибербезопасности.

Главой МВД подчеркнута важность обеспечения безопасности граждан Кыргызстана, посещающих Турцию с визитами, а также пребывающих на территории Турции на долгосрочной основе.

С учетом изменений в миграционной политике Турции кыргызская сторона предложила провести миграционную амнистию для граждан КР, нарушивших правила пребывания в стране, для их беспрепятственного (без штрафов и депортации) выезда и последующей легализации.

МВД Турции также предложено увеличить срок безвизового режима для граждан Кыргызстана с 90 до 180 дней и осуществлять взаимные поездки по внутренним паспортам (ID-карты).

Турецкой стороне также сообщили о проблемах кыргызстанцев, когда им отказывают в оформлении разрешения для пребывания, ВНЖ или прибывших для лечения в медицинских учреждениях республики.

Али Ерликая подробно проинформировал о мерах, принимаемых турецкими властями для улучшения миграционной ситуации в стране и борьбы с нелегальной миграцией. Он пообещал изучить предложения и просьбы МВД КР.