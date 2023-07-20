Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал вчерашнюю публикацию в The Washington Post по возможному введению санкций в отношении Кыргызстана из-за реэкспорта товаров двойного назначения в Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

Дмитрий Песков заявил, что «Кыргызстан — близкий партнер России, у стран продвинутые отношения и интеграционные процессы, РФ намерена развивать их и далее».

РИА Новости пишет, что Песков ответил на вопрос о том, следит ли Кремль за ситуацией с возможными санкциями США против КР, видит ли риски для торгово-экономических отношений.

«Помимо того, что Кыргызстан является нашим близким партнером и союзником, конечно, нас еще объединило и участие в весьма продвинутых интеграционных процессах», — сказал он.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что это «та самая интеграция, которая приносит большую пользу» Кыргызстану, и наша страна, «безусловно, является бенефициаром дальнейшего развития этого интеграционного процесса». Он подчеркнул, что власти России «намерены дальше развивать двусторонние отношения», которыми они «весьма дорожат», а также все форматы совместной интеграции.

Напомним, вчера The Washington Post опубликовала статью, что в Центральной Азии организована скрытая система поставки в РФ запрещенных технологий.

Отмечается, что официальная Москва ищет партнеров, готовых помочь ей обойти запреты на китайские беспилотники и немецкую электронику. В частности, издание описывает ситуацию, когда через государства Центральной Азии в Россию поставлялись беспилотники.