Минфин планирует внедрить единый бухгалтерский учет для госорганов. Об этом на заседании кабмина по итогам первого полугодия сообщил глава ведомства Алмаз Бакетаев.

Он отметил, что сейчас госучреждения самостоятельно используют бухгалтерские программы.

«Нет централизованной базы, и контроль отсутствует. Благодаря единой системе бухгалтерского учета все операции будут централизованы. Будут синхронизированы выплата зарплат и электронный штат. Это нам даст возможность сэкономить деньги в реальном времени. Это нам поможет оперативно определить и проконтролировать дебиторские и кредиторские задолжности», — сказал Алмаз Бакетаев.

Глава кабмина Акылбек Жапаров отметил, что проект в пилотном режиме запустят 1 января 2024 года.

«Финансовые действия каждого главврача, директора школы, айыл окмоту будет видеть глава Минфина. Это будет единая система. Раньше ваш главный бухгалтер через систему 1С раз в полгода сдавал отчет, теперь такого не будет. С первого января будет все видно: тратятся ли деньги согласно смете, как они расходуются и так далее», — сказал Акылбек Жапаров.