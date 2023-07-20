02:55
USD 89.32
EUR 96.64
RUB 1.00
Власть

Контрабанда ГСМ на кыргызско-таджикской границе остановлена, уверен глава ГКНБ

Контрабанда ГСМ на кыргызско-таджикской границе на 100 процентов остановлена. Об этом на заседании кабинета министров сообщил глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

По его словам, все контрабандисты привлечены к ответственности.

«Некоторые возмущаются, что мы преследуем предпринимателей. Нет, мы против только тех бизнесменов, которые не платят налоги и занимаются контрабандой. Помните, об этом говорил Адахан Мадумаров в парламенте. Все, кого он защищал, были контрабандисты. Мы привлекли их к ответственности. Сегодня в Баткене на 100 процентов остановлена контрабанда ГСМ», — заявил Камчыбек Ташиев.

По словам главы ГКНБ, фактов задержания контрабандных товаров стало в два раза больше. Сумма арестованных товаров за шесть месяцев составила 594 миллиона сомов, в бюджет поступило 308 миллионов сомов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/270667/
просмотров: 2537
Версия для печати
Материалы по теме
Незаконную легализацию более 1 тысячи автомашин выявили в Кыргызстане
Контрабанду на 300 тысяч сомов задержали на кыргызско-таджикской границе
В Кыргызстан пытались незаконно ввезти более 150 норковых шапок
Россия передала машины Службе по борьбе с наркотиками Кыргызстана
Текстильную фабрику построят в Араване
В Кыргызстане отметили 75-летие балетмейстера Чолпонбека Базарбаева
В Бишкеке нашли торговую точку, где незаконно продавали энергетики
Кыргызстанец пытался незаконно провезти 11,7 миллиона рублей и $110 тысяч
Контрабанду на 1,5 миллиона сомов пресекли пограничники Кыргызстана
Медикаменты на 50 миллионов сомов пытались незаконно ввезти в Кыргызстан
Популярные новости
Президент обещает, что покупка жилья станет для любого кыргызстанца возможной Президент обещает, что покупка жилья станет для любого кыргызстанца возможной
Автовладельцев хотят обязать устанавливать видеорегистраторы. Депутаты против Автовладельцев хотят обязать устанавливать видеорегистраторы. Депутаты против
Глава кабмина: Пора отказываться жить от&nbsp;зарплаты до&nbsp;зарплаты Глава кабмина: Пора отказываться жить от зарплаты до зарплаты
Президент предложил Камчыбеку Ташиеву возглавить Федерацию футбола Кыргызстана Президент предложил Камчыбеку Ташиеву возглавить Федерацию футбола Кыргызстана
Бизнес
Удобно и&nbsp;просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay Удобно и просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay
Бесплатный способ перевода денег из&nbsp;России в&nbsp;Кыргызстан Бесплатный способ перевода денег из России в Кыргызстан
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; проводит работы для бесперебойной подачи газа в&nbsp;Оше «Газпром Кыргызстан» проводит работы для бесперебойной подачи газа в Оше
&laquo;Банк Компаньон&raquo; дарит денежные призы «Банк Компаньон» дарит денежные призы
2 февраля, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
1 февраля, четверг
23:45
В WhatsApp на iOS можно будет входить в аккаунты без пароля
23:14
В Астане из атриума Национального музея убрали памятник Нурсултану Назарбаеву
22:45
В Москве кыргызстанец разбросал на улице пятитысячные купюры и снял это на видео
22:22
Акылбек Жапаров встретился с премьер-министром Казахстана. Что обсуждали
22:00
Если отключили свет. Телефоны энергетиков по Бишкеку и областям Кыргызстана