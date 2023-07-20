Контрабанда ГСМ на кыргызско-таджикской границе остановлена, уверен глава ГКНБ

Контрабанда ГСМ на кыргызско-таджикской границе на 100 процентов остановлена. Об этом на заседании кабинета министров сообщил глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

По его словам, все контрабандисты привлечены к ответственности.

«Некоторые возмущаются, что мы преследуем предпринимателей. Нет, мы против только тех бизнесменов, которые не платят налоги и занимаются контрабандой. Помните, об этом говорил Адахан Мадумаров в парламенте. Все, кого он защищал, были контрабандисты. Мы привлекли их к ответственности. Сегодня в Баткене на 100 процентов остановлена контрабанда ГСМ», — заявил Камчыбек Ташиев.

По словам главы ГКНБ, фактов задержания контрабандных товаров стало в два раза больше. Сумма арестованных товаров за шесть месяцев составила 594 миллиона сомов, в бюджет поступило 308 миллионов сомов.