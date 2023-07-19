Садыр Жапаров провел переговоры со спецпосланником Бахрейна

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров встретился со специальным посланником короля Бахрейна, членом королевской семьи Нассером бин Хамад Аль Халифой. Об этом сообщает прес-служба главы государства.

Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, а также региональной и международной повестке. Президент отметил заинтересованность кыргызской стороны в развитии сотрудничества с Бахрейном в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других сферах.

Он с удовлетворением подчеркнул проводимый сегодня в городе Джидда саммит между регионами Залива и Центральной Азии на уровне глав государств. Впервые лидеры двух братских регионов обменяются мнениями об укреплении дружбы и сотрудничества. Садыр Жапаров выразил уверенность в том, что саммит в новом формате придаст большой импульс наращиванию сотрудничества между Кыргызстаном и Бахрейном и развитию межрегиональных отношений. Кыргызстан заинтересован в дальнейшем укреплении дружбы и сотрудничества между двумя странами, в частности, в таких сферах, как сельское хозяйство, энергетика, туризм, экспорт чистой экологической продукции.

В свою очередь спецпосланник Нассер бин Хамад Аль Халифа передал теплые слова приветствия от короля Бахрейна Хамада бин Иса Аль Халифа. Он отметил важность расширения сотрудничества по ряду направлений, представляющих взаимный интерес. Особое внимание спецпосланник уделил созданию рабочей группы между двумя странами для рассмотрения актуальных вопросов сотрудничества, а также созданию эффективных механизмов по расширению торгово-экономических связей между Кыргызстаном и Бахрейном.

Спецпосланник подчеркнул готовность организовать поездку руководителей финансовых учреждений, фондов, банков в Кыргызстан для изучения и расширения сфер сотрудничества, а также передал приглашение руководства страны Садыру Жапарову посетить Бахрейн с визитом в удобное для него время.

В завершение стороны договорились предпринять практические шаги для углубления сотрудничества между Кыргызстаном и Бахрейном.