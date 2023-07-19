Чиновники Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана обсудили приграничные проблемы

Глава кабмина Кыргызстана Акылбек Жапаров встретился с председателем Согдийской области Таджикистана Раджаббоем Ахмадзодой и хокимом Ферганской области Узбекистана Хайрулло Бозаровым. Об этом сообщила пресс-служба аппарата кабинета министров.

Акылбек Жапаров подчеркнул важность межрегионального сотрудничества и подобных встреч для «укрепления мира и стабильности на приграничных землях». Он заявил, что Кыргызстан готов к открытому диалогу по всем аспектам кыргызско-таджикских и кыргызско-узбекских отношений.

«В этом контексте важным является скорейшее завершение процесса делимитации и демаркации участков государственной границы между нашими странами в духе взаимного доверия. Убежден, что окончательное решение приграничных вопросов внесет вклад в дальнейшее укрепление братских отношений, стабильности и безопасности в Центральноазиатском регионе», — сказал глава кабмина.

Ранее сообщалось, что за последние полтора года Кыргызстан и Таджикистан согласовали 102 километра проектной линии государственной границы.