Подконтрольные vs независимые. Как в Кыргызстане прессуют неугодные СМИ

Атаки на свободу слова продолжаются. Попытки нынешней власти закрыть независимые СМИ и ввести цензуру приобретают новые формы. Применяются и проверенные способы — блокировка, как в случае с «Азаттык», и новые, доселе неиспользуемые.

Теперь власти решили расправляться с независимыми СМИ руками их же коллег: в борьбу вступили лояльные к верхам медиа. Подконтрольные властям информационные ресурсы обрушились на негосударственные издания с многомиллионными исками.

Эксперты полагают, что этот новый способ давления на неугодные средства массовой информации изобрели на Старой площади.

Суд да дело В январе ЗАО «Вечерний Бишкек» подало иск на Kaktus.media. Поводом для судебного разбирательства стала новость о закрытии газеты «Вечерний Бишкек» и увольнении сотрудников.

Сумма иска — 50 миллионов сомов. Из них 25 миллионов требуют с журналиста Дили Юсуповой, главного редактора Натальи Тимирбаевой, а также с учредителя Дины Масловой. Еще 25 миллионов сомов — с самого издания.

В «Вечерке» считают, что в публикации даны неверные сведения о закрытии издания и банкротстве. Компания также требует опровержения.

На предварительных слушаниях в Первомайском районном суде Бишкека, состоявшихся 15 февраля, представители истцов отвергли предложение решить дело миром.

Тяжба с еще одним рупором власти — телеканалом «ЭлТР» предстоит независимому информационному порталу «Политклиника».

В эфире «ЭлТР» прошел сюжет, где рассказывалось о том, что во время президентства Садыра Жапарова на развитие энергетического сектора не взято ни одного кредита.

«Политклиника» назвала эту информацию ложью и со ссылкой на заявления официальных органов объяснила почему.

В «ЭлТР» посчитали подобные аргументы манипуляцией, назвав озвученные независимым изданием сведения недостоверными. Коллег руководство телеканала обвинило в том, что «распространяя домыслы, они вводят граждан в заблуждение».

«Ожидаем, что сайт принесет извинение за нанесение ущерба репутации телеканала, в противном случае готовы подать в суд на них», — сказала корреспондент телеканала.

Рука Старой площади Очевидно, что эти действия срежиссированы верхами. Иначе зачем бы в ситуацию вмешался руководитель пресс-службы администрации президента, Дайырбек Орунбеков?

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«Мы обращаем внимание на недостоверную информацию, касающуюся деятельности президента, и готовы уточнить ее. В этот раз недостоверную публикацию опубликовало издание «Политклиника». Так как информация касалась деятельности государства, для уточнения озвученной информации обратились в Минфин, Минэнерго и представителям телеканала «ЭлТР». Пригласили представителей сайта «Политклиника». К сожалению, последние не пришли на встречу», — написал на своей странице Facebook Дайырбек Орунбеков.

Он отметил, что в материале директор издания Дилбар Алимова нарушила этику журналиста и принцип объективности, который предполагает изложение версий обеих сторон. По его словам, издание должно было обратиться в Минфин и Минэнерго для уточнения информации, перед тем как утверждать, что при президентстве Садыра Жапарова взяты кредиты от внешних доноров в сферу энергетики.

Поскольку «Политклиника» требуемых извинений не принесла, «ЭлТР» обратился в суд.

Канал просит взыскать с редакции 10 миллионов сомов в качестве компенсации морального вреда: 7 миллионов сомов с самого ресурса, 3 миллиона — с журналиста Тыныстана Асыпбека.

СМИ и раньше становились участниками судебных процессов. В разные годы независимые медиа подвергались нападкам через Фемиду. Депутаты, министры, премьеры, президент Алмазбек Атамбаев и его ставленник Сооронбай Жээнбеков, считая, что их чести, достоинству и деловой репутации нанесен ущерб, судились с журналистами, требуя миллионные компенсации. При смене собственника возникали споры и внутри самих редакций. Через горнило имущественных разбирательств в разные годы прошли «Вечерний Бишкек», «Пирамида», НТС, «ОшТВ».

Но никогда прежде поддерживающие политику властей медиа не предъявляли претензий и не требовали через суд денег от своих коллег, работающих в негосударственных изданиях.

Каштаны из костра чужими руками

Медиаэксперты уверены, что инициатива натравливать СМИ друг на друга через суды принадлежит чиновникам.

По мнению председателя ОО «Журналисты» Нурдина Дуйшенбекова, на такую мысль наталкивает тот факт, что ни «Вечерний Бишкек», ни «ЭлТР» не обратились в Комиссию по рассмотрению жалоб на СМИ. Это независимый орган, и он вполне может быть использован в качестве досудебного механизма. Тем более если речь идет о нарушениях журналисткой этики и намеренном искажении.

«Если мы говорим только о защите чести и достоинства, то сумма иска, как правило, очень символическая. Были случаи, когда депутаты или министры обращались в суд исключительно ради восстановления доброго имени, требуя взыскать с ответчика 1 сом. Для них было принципиально важно, чтобы на страницах того или иного издания появилось опровержение. Дело было не в деньгах», — отметил Нурдин Дуйшебеков.

Но иски «Вечернего Бишкека» и «ЭлТР» — неподъемные суммы. Не исключено, что заявители могут потребовать для обеспечения их исковых требований арестовать счета ответчиков. Это подорвет деятельность независимых СМИ. Нурдин Дуйшенбеков

Он добавил, если суд поддержит такого рода ходатайство, то есть все основания считать, что ответчиков «заказали».

Нурдин Дуйшенбеков подчеркнул, что давление на независимые СМИ через суды можно трактовать как попытки раздробить медиасектор и поделить редакции на «любимых и нелюбимых». А это еще один признак, указывающий на то, что ситуация со свободой слова в Кыргызстане усугубляется. И исключать тот факт, что власти руками подконтрольных им информационных ресурсов затыкают рот неудобным СМИ, нельзя.

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С ним согласна глава Платформы действий медиа Кыргызстана Тамара Валиева. Она уверена, что без команды сверху ни «Вечерний Бишкек», ни «ЭлТР» не решились бы судиться.

«Вероятно, что это делается по указке не очень умного чиновника из администрации президента. Причем этот сотрудник подставляет и главу государства такими шагами, которые ведут к конфронтации. Хотят перессорить СМИ и разделить на своих и чужих. Очень хочется надеяться, что это не с подачи Садыра Жапарова», — сказала Тамара Валиева.

Государство лишится независимых СМИ. Отсутствие же свободных медиа, тех, кто может указать власти на ее ошибки, окончательно превратит Кыргызстан в авторитарное государство. Тамара Валиева

Эксперт напомнила, что в странах, где заглушают голоса нелояльных власти ресурсов, успешно процветает пропаганда.

Подавайте правильно Пропаганда помогает создать и иллюзию о неком воображаемом большинстве, которое разделяет все тезисы, транслируемые верхами. Пропагандисты не только «правильно» освещают события, но иногда и вмешиваются в них.

Американский политолог Гарольд Ласуэлл определял пропаганду как «управление коллективными представлениями путем манипулирования значимыми символами». Философ Ханна Арендт отличала пропаганду от рутинного промывания мозгов. Первое — это донесение до людей «нужных» идей, а второе — приучение их думать определенным образом.

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Пропагандистский ресурс от классического информационного отличает в первую очередь то, что он работает по методичкам.

Провластные медиа быстро реагируют на повестку, смешивают развлекательную подачу и дезинформацию. Благодаря этому пропагандисты выигрывают битву за первое впечатление, используя все доступные каналы: радио и телевидение, интернет и социальные сети.

Так произошло, когда по Бишкеку в воскресенье, 23 октября 2022 года, прокатилась волна арестов членов комитета по защите Кемпир-Абадского водохранилища.

Паблики, поощряемые Старой площадью, в Telegram, Facebook и Instagram запестрели публикациями и комментариями, в которых задержанных обвиняли в том, что они хотели использовать вопрос согласования границ с Узбекистаном как повод для организации вооруженного переворота. По сути, они описывали не происходящее, а конструировали определенную картину.

То, что медиа и бот-фермы, поддерживаемые политиками, транслировали спущенные клише, подтвердили позже выступления главы ГКНБ Камчыбека Ташиева в парламенте и высказывания президента Садыра Жапарова на встрече с представителями Народного курултая 25 ноября 2022 года.

Камчыбек Ташиев назвал заключенных активистов, политиков и журналистов провокаторами.

Садыр Жапаров заявил, что некоторые из арестованных «получали деньги из-за рубежа для дестабилизации и призывов к революции».

Пропагандистов задействовали и тогда, когда из страны 23 ноября 2022 года выдворили журналиста Болота Темирова. В кыргызскоязычном сегменте интернета, на лентах проправительственных новостных агентств и в эфире государственных каналов появились материалы и сюжеты о том, что Темиров — «агент Запада», получает гранты, чтобы дискредитировать власти республики.

Писали также, что Темиров получил гражданство Кыргызстана незаконно, купив паспорт. На самом деле он гражданин России, поэтому его туда и отправили.

Настойчивые просьбы отечественных и международных правозащитных организаций вернуть Болота Темирова в Кыргызстан и не препятствовать ему в работе игнорировались и преподносились как попытки вмешательства во внутренние дела суверенного государства.

То есть человеку, не знающему все тонкости дел, связанных с депортацией, массовыми арестами, передачей Кемпир-Абада, а потому не имеющему своего мнения, ангажированные СМИ и блогеры предлагали некое суждение, которое он впоследствии начинал выдавать за собственное. Так работает пропаганда.

И сейчас, с помощью Фемиды, провластные медиа, исполняя указание сверху, пытаются расправиться с Kaktus.Media и «Политклиникой». Если им это удастся, то можно смело утверждать — со свободой слова в Кыргызстане покончено.