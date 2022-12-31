20:07
USD 89.32
EUR 94.55
RUB 0.92
Власть

В парламенте заговорили об электромобилях. У Дастана Бекешева есть идея

Депутат парламента Дастан Бекешев предлагает поправки в Земельный кодекс и Закон «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике».

По словам нардепа, развитие инфраструктуры и широкое использование электромобилей невозможно без государственной поддержки, особенно в части снятия правовых барьеров. Он напомнил, что основным источником загрязнения воздуха в Бишкеке и Оше является транспортный сектор.

Но чтобы полностью перейти на экологически чистые электромобили, нужно отрегулировать законодательство. На сегодня, к примеру, нельзя размещать зарядные станции на земельных участках, не имеющих соответственное целевое значение.

Дастан Бекешев отметил, что предлагаемое им изменение в Земельный кодекс предусматривает снятие этого запрета и без перевода надела из одной категории в другую.

Это позволит устанавливать зарядные станции, электрозарядные комплексы вдоль дорог и подключить их в случае необходимости к электрическим мощностям.
Ссылка: https://24.kg/vlast/254832/
просмотров: 10889
Версия для печати
Материалы по теме
В Жогорку Кенеше критикуют реализацию национальной кампании «Жашыл мурас»
Борьба со смогом в Бишкеке: что успели сделать власти к холодам
Депутат предложил повысить штрафы за строительство несейсмостойких зданий
Депутат предлагает увольнять чиновников, которые не заботятся о своих детях
Депутат предлагает ужесточить наказание не только членам ОПГ, но и их родне
Сель в Чолпон-Ате. Депутат требует отчета о профилактике стихийных бедствий
Депутат выяснил: переход на мобильное приложение «Мой свет» добровольный
Дастан Бекешев предлагает изменить форму жилищных кооперативов
Депутат предложил дополнительные поправки в Закон «О Конституционном суде»
Депутат предлагает ввести зеленые номера. В парламенте произошел спор
Популярные новости
Ракетный удар по&nbsp;госпиталю Аль-Ахли в&nbsp;секторе Газа: заявление МИД Кыргызстана Ракетный удар по госпиталю Аль-Ахли в секторе Газа: заявление МИД Кыргызстана
Мэрия демонтировала бывшее кафе, препятствующее строительству муниципальной бани Мэрия демонтировала бывшее кафе, препятствующее строительству муниципальной бани
Mega никому не&nbsp;продавали. Акылбек Жапаров объяснил схему Mega никому не продавали. Акылбек Жапаров объяснил схему
Депутат выступил против соглашения с&nbsp;Китаем о&nbsp;создании культурных центров Депутат выступил против соглашения с Китаем о создании культурных центров
Бизнес
MBANK признан лучшим мобильным банком по&nbsp;результатам премии PLUS Award MBANK признан лучшим мобильным банком по результатам премии PLUS Award
Акция в&nbsp;магазинах O!Store&nbsp;&mdash; успейте за&nbsp;выгодной покупкой на&nbsp;выходных Акция в магазинах O!Store — успейте за выгодной покупкой на выходных
Компания шэринга электросамокатов SunRent идет по&nbsp;пути успеха Whoosh Компания шэринга электросамокатов SunRent идет по пути успеха Whoosh
Председатель КНР предрек &laquo;золотое&raquo; десятилетие &laquo;Поясу и&nbsp;пути&raquo; Председатель КНР предрек «золотое» десятилетие «Поясу и пути»
22 октября, воскресенье
19:46
Тазабек Икрамов завоевал серебро на чемпионате мира по борьбе среди ветеранов Тазабек Икрамов завоевал серебро на чемпионате мира по ...
19:00
Афиша Бишкека на неделю: премьера спектакля, музыка из аниме и выставки
18:48
Садыр Жапаров рассказал еще об одном вертолете, который отремонтировали
18:30
23 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
16:00
Чудаки парковки. На улице Панфилова для проезда свободна одна полоса из трех