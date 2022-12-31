В парламенте заговорили об электромобилях. У Дастана Бекешева есть идея

Депутат парламента Дастан Бекешев предлагает поправки в Земельный кодекс и Закон «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике».

По словам нардепа, развитие инфраструктуры и широкое использование электромобилей невозможно без государственной поддержки, особенно в части снятия правовых барьеров. Он напомнил, что основным источником загрязнения воздуха в Бишкеке и Оше является транспортный сектор.

Но чтобы полностью перейти на экологически чистые электромобили, нужно отрегулировать законодательство. На сегодня, к примеру, нельзя размещать зарядные станции на земельных участках, не имеющих соответственное целевое значение.

Дастан Бекешев отметил, что предлагаемое им изменение в Земельный кодекс предусматривает снятие этого запрета и без перевода надела из одной категории в другую.

Это позволит устанавливать зарядные станции, электрозарядные комплексы вдоль дорог и подключить их в случае необходимости к электрическим мощностям.