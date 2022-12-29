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Власть

В «Ата-Бейите» похоронили пограничника, погибшего в Баткене

В «Ата-Бейите» похоронили пограничника Дастана Анарбекова, погибшего при защите границы в Баткенской области. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Напомним, по словам родственников, 21-летний Дастан Анарбеков пропал в Баткене 17 сентября во время вторжения Таджикистана. После обнаружили фрагменты тела в бронежилете военнослужащего Погранслужбы ГКНБ. Личность погибшего идентифицировать сразу не представилось возможным, так как повреждения тела составили более 90 процентов.

«Тело пограничника долгое время оставалось неопознанным, и только после ряда экспертиз личность его достоверно установлена», — говорится в сообщении пресс-службы главы государства.
 
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Садыр Жапаров, выступая перед участниками митинга-реквиема, отметил, что в вооруженном нападении на Баткен в сентябре погибли молодые люди, которые только начинали жить, и это стало горестным событием для всего кыргызского народа. Он подчеркнул, что кыргызский народ всегда высоко ценил дружбу со всеми соседями и возникающие проблемы решал только путем переговоров.

«К сожалению, недавно на территорию Кыргызстана вторглась соседняя страна. Однако отважные кыргызские юноши, такие как Дастан, стеной встали за свою Родину и отразили вооруженное нападение. Я преклоняю голову перед матерями, родившими героических сыновей, отстаивавших каждую пядь родной земли, и отцами, воспитавшими их. Мужество воинов, таких как Дастан Анарбеков, никогда не будет забыто, их светлый образ навсегда останется в сердцах всего кыргызского народа», — сказал президент.

Он заметил, что имя Дастана Анарбекова останется в памяти народа навечно, как и память о Герое Советского Союза Чолпонбае Тулебердиеве.

Далее под звуки траурной музыки рота почетного караула предала земле тело Дастана Анарбекова рядом с могилами трех членов танкового экипажа, военнослужащих Пограничной службы ГКНБ Шерали Анаркулова, Санжарбека Анаркулова и Жаныбай уулу Тилека, которых похоронили в комплексе ранее.

Уроженец Таласской области, заместитель начальника пограничной заставы «Достук» 21-летний Дастан Анарбеков погиб 16 сентября при защите села Достук на территории школы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/254700/
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