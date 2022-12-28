В Бишкеке насчитывается почти 600 аварийных лифтов

В Бишкеке насчитывается 590 аварийных лифтов. Об этом на сессии БГК сообщил вице-мэр столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Жыргалбек Шамыралиев.

Он отметил, что подрядная организация привезла 13 новых лифтов, сейчас идет их приемка и монтаж.

Первый вице-мэр Мирлан Байгончоков добавил, что в этом году муниципалитет подписал контракт на приобретение 100 лифтов в лизинг. Планируется их полностью установить в 2023 году.

«За три года выплатим за них. Средства предусматриваем в бюджете», — сказал он.

Первый вице-мэр добавил, что в планах муниципалитета за несколько лет полностью заменить все аварийные лифты.

Депутат Таалайбек Сурапбаев предложил ликвидировать МП «Центр цифровых технологий», а на выделенные ему средства закупить лифты. По его словам, предприятию выделяется 83 миллиона сомов.

«А что они сделали? Если ЦЦТ не выпускает продукт или не приносит пользу для города, может, его ликвидировать?» — сказал он.