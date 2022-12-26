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Власть

Митинг сотрудников филиала «Кыргызтеплоэнерго». Руководство ведет разъяснение

В пресс-службе Государственного предприятия «Кыргызтеплоэнерго» прокомментировали 24.kg  митинг сотрудников филиала «Токмокское предприятие теплоснабжения» против нового руководителя Тыныбека Козубаева.

В госпредприятии отметили, что в связи с увольнением по собственному желанию директора «Токмокского ПТС» Эрниста Молдобаева на должность директора назначен бывший главный инженер предприятия Тыныбек Козубаев.

Сотрудники филиала выступили против его назначения, обосновывая это тем, что он был судим.

В ведомстве пояснили, что в отношении Тыныбека Козубаева были разбирательства в 2013 году.

ГП «Кыргызтеплоэнерго»
Фото ГП «Кыргызтеплоэнерго». Справка о наличии судимости

«По результатам расследования он оправдан решениями судебных органов. На сегодня у него имеется справка о несудимости и соответствующее письмо Министерства внутренних дел КР. Руководство предприятия находится на месте митинга и ведет соответствующую работу по разъяснению ситуации», — отметили в ГП «Кыргызтеплоэнерго».

В ведомстве добавили, что все котельные работают в штатном режиме. Тепло подается бесперебойно. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/254375/
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