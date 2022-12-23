Депутаты встали на защиту жертв политических репрессий. Что предлагают

Депутаты парламента — Жанар Акакев, Мирлан Сымыйкожо, Чолпон Султанбекова и спикер Нурлан Шакиев предложили проект закона, направленный на реабилитацию прав граждан, пострадавших в результате репрессий за политические и религиозные убеждения, по социальным, национальным и другим признакам в период 1918-1953 годы.

В документе говорится, что после распада СССР в Кыргызстане, как и в других бывших республиках Советского Союза, стали переосмысливать события, в результате которых граждане стали жертвой политических репрессий, в особенности в период «красного террора» (1918-1924 годы) и сталинских репрессий (1929-1953 годы), пытаясь дать им политическую оценку.

Однако тысячи советских граждан, несправедливо и ложно обвиненные за всевозможные преступления в различные периоды второй половины XX века — начале XXI века, не могут добиться реабилитации через прокуратуру и суды. Из справки-обоснования к законопроекту «О защите прав жертв политических репрессий»

Авторы предлагают дополнить пробелы и уточнить некоторые нормы о правах и гарантиях реабилитированных граждан.

В действующей редакции закона, который принят в 1994 году, в преамбуле говорится о необходимости реабилитации «всех жертв политических репрессий». Учитывая официальное толкование статьи 1 от 9 января 2006 года, кажется, что дано подробное определение, кого считать жертвами репрессии и пострадавшими. Вместе с тем в статье 4 определены ограничения, но из-за опасения, что среди лиц, подлежащих реабилитации, кроме политических гонений могут быть осужденные за уголовные деяния, довольно большая часть репрессированных будет лишена права на реабилитацию.

Разработчики подчеркивают, что в Кыргызстане в период с 1954 года и до 1999-го Верховный суд вынес всего лишь четыре судебных решения об отказе в реабилитации. Все они касаются предателей родины, которые попали в плен в годы Великой Отечественной войны и входили в Туркестанский легион.

Всего Верховный суд реабилитировал 4 тысячи 114 граждан.

Нардепы указывают на то, что статья 5 декриминализует отдельный состав преступлений, но независимо от фактической обоснованности обвинения или недосконального рассмотрения следователями оснований, если преступление не входит в категорию «антисоветская агитация и пропаганда», как «пособник», они остаются за пределами действующего состава. Статья 4 содержит широкую сферу состава преступлений, она исключает реабилитацию по конкретным критериям, которых недостаточно. Статья 6 регулирует порядок реабилитации.

Во время принятия закона в 1994 году для пересмотра дел в качестве основания были заявления репрессированного гражданина или членов его семей, поданные в органы прокуратуры, затем с заключением прокурора внесенные в суд. По прошествии 25 лет после его принятия самым молодым гражданам, репрессированным в 1938 году в возрасте 18 лет, сегодня больше 100 лет.

Авторы сомневаются в целесообразности такого порядка. Кроме того, нардепы считают, что на основе архивов ГКНБ нужно составить книгу памяти. На сегодня известно, в Кыргызстане репрессированы 18 тысяч человек за 1918-1953 годы.

Инициаторы предлагают сократить перечень состава преступлений, отмененные по ним реабилитации и считать судимость по ним априори законными. Определить новый порядок реабилитации репрессированных. Для этой цели Жогорку Кенеш должен образовать комиссию по реабилитации жертв политических репрессий и работать она будет при Институте истории, археологии и этнологии Национальной академии наук Кыргызской Республики.

Гражданин на основании решения комиссии будет признан жертвой политических репрессий. Ее члены не позволят государственным структурам оказывать давление, положение должно утверждаться кабмином.

В статье 2 предлагается внести новую статью в Закон «О национальном архивном фонде Кыргызской Республики» и определить особый режим для архивных дел и документов, связанных с политическими репрессиями 1918-1953 годов и хранящихся в ведомственных архивах.

Такие документы в шестимесячный срок должны быть переданы в учреждения службы Государственного архива, это окажет содействие комиссии по реабилитации. Служба обеспечит исследователям доступ к архивным документам во внеочередном порядке.