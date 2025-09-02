Россия вводит новые репрессивные законы: как это отразится на Кыргызстане

С 1 сентября 2025 года в России вступил в силу ряд репрессивных законодательных инициатив. Среди них — строгие ограничения на поиск экстремистских материалов в интернете, обязательная предустановка российского магазина приложений RuStore на смартфоны, запрет на образовательную деятельность для иноагентов, а также штрафы за размещение рекламы в соцсетях, признанных экстремистскими.

Поиск экстремистских материалов в Сети теперь влечет штрафы от 3 до 5 тысяч рублей для граждан. Распространение рекламы сервисов VPN грозит санкциями от 50 до 80 тысяч рублей для физлиц и от 200 тысяч до 500 тысяч рублей для организаций. Размещение рекламы в Instagram и Facebook, признанных экстремистскими, карается штрафом от 2 до 5 тысяч рублей для граждан и от 100 тысяч до 500 тысяч рублей для компаний.

Новые правила затрагивают и сферу технологий: смартфоны без предустановленного RuStore считаются «бракованными», а передача SIM-карт и личных аккаунтов третьим лицам запрещена — штрафы составляют от 30 до 50 тысяч рублей для физических лиц и до 200 тысяч рублей для организаций. Нарушение может повлечь уголовную ответственность с лишением свободы до трех лет.

Особые ограничения вводятся для иноагентов. Им запрещается вести образовательную деятельность для взрослых, аннулируются лицензии образовательных организаций, а НКО лишаются права на муниципальную и государственную поддержку.

Для Кыргызстана эти изменения означают возможное ограничение взаимодействия с российским рынком и сервисами. Местные компании, работающие с российскими платформами и технологиями, могут столкнуться с правовыми рисками. Также возрастает важность использования альтернативных источников информации и безопасных технологий для связи и бизнеса.

Юристы предупреждают, что в России формируется новая правовая реальность, где доступ к информации и образовательным ресурсам строго контролируется государством. Кыргызстанцам, взаимодействующим с российским пространством, придется учитывать эти ограничения, так как часть сервисов и платформ становится фактически недоступной.