Сборник проекта «Эсимде» вошел в ТОП-25 ключевых книг Центральной Азии

Книга «Судьбы» исследовательского проекта «Эсимде», который занимается вопросами памяти и осмысления исторических процессов в Кыргызстане, вошла в ТОП-25 ключевых книг Центральной Азии 2025 года по версии 98mag — казахстанского медиа о культуре.

Как рассказала 24.kg представляющая исследовательскую площадку «Эсимде» Эльмира Ногойбаева, это одна из первых книг из серии «Судьбы». Она была издана на кыргызском и русском языках. В прошлом году, благодаря помощи исследователя одной из европейских стран, книга была издана на английском языке. Именно английская версия сборника и попала в ТОП-25 издания 98mag.

«В ней действительно, на наш взгляд, уникальные истории, личные истории Кыргызстана, кыргызов, дунган и других национальностей. Там есть истории репрессированных семей. Это то, о чем очень долго умалчивалось, о чем многие не говорили. Нам очень приятно, что она вошла в 25 ключевых книг Центральной Азии. Для нас это большая радость и большая возможность. Эти истории сотканы из архивных данных, которые мы собирали в архивах, из личных, семейных архивов, фотографий», — рассказала Эльмира Ногойбаева.

Она добавила, что сейчас проект готовит к выходу уже четвертый такой сборник.