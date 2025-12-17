11:41
USD 87.45
EUR 102.79
RUB 1.10
Общество

Сборник проекта «Эсимде» вошел в ТОП-25 ключевых книг Центральной Азии

Книга «Судьбы» исследовательского проекта «Эсимде», который занимается вопросами памяти и осмысления исторических процессов в Кыргызстане, вошла в ТОП-25 ключевых книг Центральной Азии 2025 года по версии 98mag — казахстанского медиа о культуре.

Как рассказала 24.kg представляющая исследовательскую площадку «Эсимде» Эльмира Ногойбаева, это одна из первых книг из серии «Судьбы». Она была издана на кыргызском и русском языках. В прошлом году, благодаря помощи исследователя одной из европейских стран, книга была издана на английском языке. Именно английская версия сборника и попала в ТОП-25 издания 98mag.

«В ней действительно, на наш взгляд, уникальные истории, личные истории Кыргызстана, кыргызов, дунган и других национальностей. Там есть истории репрессированных семей. Это то, о чем очень долго умалчивалось, о чем многие не говорили. Нам очень приятно, что она вошла в 25 ключевых книг Центральной Азии. Для нас это большая радость и большая возможность. Эти истории сотканы из архивных данных, которые мы собирали в архивах, из личных, семейных архивов, фотографий», — рассказала Эльмира Ногойбаева.

Она добавила, что сейчас проект готовит к выходу уже четвертый такой сборник.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/354917/
просмотров: 99
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке проходит выставка, посвященная памяти предков «Эсимде»
В Бишкеке откроется выставка ко Дню памяти предков «Эсимде бар»
Россия вводит новые репрессивные законы: как это отразится на Кыргызстане
В Берлине создадут Мемориал жертвам коммунизма в Германии
Реабилитация жертв репрессий в Кыргызстане: почему процесс притормозили
Реабилитация жертв репрессий. В НАН КР будет создана комиссия
Реабилитация жертв репрессий. Кабмин запаздывает с созданием комиссии
Законопроект о реабилитации жертв политических репрессий принят в Жогорку Кенеше
Эксперт призывает не называть страны Центральной Азии постсоветскими
Садыр Жапаров готов подписать закон о реабилитации репрессированных — депутат
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке ночью ожидаются снег и&nbsp;заморозки. Прогноз погоды на&nbsp;15-17 декабря В Бишкеке ночью ожидаются снег и заморозки. Прогноз погоды на 15-17 декабря
Нужны&nbsp;ли в&nbsp;Кыргызстане 11&nbsp;выходных дней в&nbsp;январе 2026&nbsp;года? Опрос Нужны ли в Кыргызстане 11 выходных дней в январе 2026 года? Опрос
В&nbsp;Кыргызстане отменили концерт российского певца Валерия Меладзе В Кыргызстане отменили концерт российского певца Валерия Меладзе
ОРВИ и&nbsp;грипп. Более 500 школ в&nbsp;Кыргызстане перевели на&nbsp;онлайн-обучение ОРВИ и грипп. Более 500 школ в Кыргызстане перевели на онлайн-обучение
Бизнес
MegaPay присоединился к&nbsp;проекту взаимного эквайринга &laquo;Элкарт&raquo;&nbsp;&mdash; HUMO MegaPay присоединился к проекту взаимного эквайринга «Элкарт» — HUMO
Скоропостижно ушла из&nbsp;жизни отличник народного образования Алиймахан Наржигитова Скоропостижно ушла из жизни отличник народного образования Алиймахан Наржигитова
Новый миллионер недели: &laquo;Оптима Банк&raquo; наградил победителя акции &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; Новый миллионер недели: «Оптима Банк» наградил победителя акции «20 миллионеров»
BAKAI поддержал фильм о&nbsp;героях спорта &laquo;Кыргызстан&nbsp;&mdash; родина чемпионов&raquo; BAKAI поддержал фильм о героях спорта «Кыргызстан — родина чемпионов»
17 декабря, среда
11:38
Самолет, вылетевший из Алматы в Астану, подал сигнал бедствия Самолет, вылетевший из Алматы в Астану, подал сигнал бе...
11:34
Сборник проекта «Эсимде» вошел в ТОП-25 ключевых книг Центральной Азии
11:26
С начала 2025 года Кыргызстан лидирует в ЕАЭС по росту объема строительных работ
11:21
MegaPay присоединился к проекту взаимного эквайринга «Элкарт» — HUMO
11:04
В Кабуле открыли Торговый дом Кыргызской Республики в Афганистане