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Власть

Обществу слепых и глухих дали 50-процентную скидку на оплату коммунальных услуг

Установлена 50-процентная скидка для предприятий, учреждений и организаций Кыргызского общества слепых и глухих при оплате водоснабжения, водоотведения, коммунальных услуг и газа за счет средств республиканского бюджета. Соответствующее решение принято кабинетом министров.

Отмечается, что оно принято в целях обеспечения государственной поддержки Общества слепых и глухих.

Членами этого объединения являются более 8 тысяч граждан с инвалидностью по зрению и слуху. Многие из них работают на 11 учебно-производственных предприятиях общества.
Ссылка: https://24.kg/vlast/253705/
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