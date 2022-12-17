Обществу слепых и глухих дали 50-процентную скидку на оплату коммунальных услуг

Установлена 50-процентная скидка для предприятий, учреждений и организаций Кыргызского общества слепых и глухих при оплате водоснабжения, водоотведения, коммунальных услуг и газа за счет средств республиканского бюджета. Соответствующее решение принято кабинетом министров.

Отмечается, что оно принято в целях обеспечения государственной поддержки Общества слепых и глухих.

Членами этого объединения являются более 8 тысяч граждан с инвалидностью по зрению и слуху. Многие из них работают на 11 учебно-производственных предприятиях общества.