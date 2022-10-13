Депутат парламента придумал, как сократить нагрузку на следователей

Депутат парламента Эмил Жамгырчиев предлагает поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, чтобы снизить нагрузку на следователей.

По его словам, с введением в действие с 1 декабря 2021 года новых кодексов нагрузка на следователей возросла. Помимо расследования уголовных дел, они рассматривают сообщения, поступающие в службу 102, которые автоматически регистрируются в журнале учета информации АИС ЕРП, и принимают по ним решения.

По информации о преступлении и происшествии, зарегистрированным в ЖУИ, если там нет состава, должно быть принято решение следователем или прокурором не позднее 10 суток об отказе в возбуждении уголовного дела. Далее нужно зарегистрировать отказ, написать рапорт, объяснительную. Нередки и ложные вызовы.

Например, за первый квартал 2022 года в службу «102» по Бишкеку поступило 157 тысяч 349 сообщений, из которых 132 тысячи 482 информационно-справочного характера, 25 тысяч 113 зарегистрированы в ЖУИ.

Из зарегистрированных отказано в возбуждении по 22 тысячи 901 материалу.

Эмил Жамгырчиев предлагает лишить следователей обязанности после вынесения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела направлять дополнительно копию материалов.

Если рассмотрение заявлений или сообщений относится к подведомственности других органов, следователь или прокурор направляют бумаги им. А не занимаются дублированием.

По мнению депутата, следователь и следственно-оперативная группа не будут тратить время на сбор административного материала и принятие по ним решений.