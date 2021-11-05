15:11
USD 84.80
EUR 97.97
RUB 1.19
Власть

Семью президента взять под охрану. Какие еще новшества предлагает ГКНБ

ГКНБ предлагает включить в список охраняемых лиц семью президента без права отказа. Соответствующий законопроект вынесен на общественное обсуждение на сайте кабмина.

Ведомство разработало новую редакцию закона «О государственной охране». Документ определяет новый круг объектов, которые обеспечиваются государственной охраной.

Уточняется, что проект закона разработан для совершенствования деятельности органа государственной охраны, приведения его в соответствие с Конституцией КР.

В статье об охране главы государства предлагается прописать, что, помимо самого президента на период осуществления его полномочий, госохрана предоставляется членам его семьи в пределах территории КР.

В действующий список охраняемых лиц, состоящий из спикера ЖК, главы кабмина и председателя Верховного суда, предлагается добавить председателя Конституционной палаты. В документе также говорится о необходимости прописать, что госохрана предоставляется главам иностранных государств, парламентов и правительств в период пребывания их в Кыргызстане.

Согласно действующему закону, в случае возникновения угрозы жизни и здоровью государственная охрана может быть предоставлена депутату Жогорку Кенеша в порядке, определяемом спикером. ГКНБ предлагает исключить данную статью.

Предлагается установить, что президент своим распоряжением может предоставлять государственную охрану гражданам Кыргызстана и иностранцам.

При этом отмечается, что предлагаемая норма о предоставлении госохраны по распоряжению главы государства может распространяться и на госслужащих, и депутатов в случае возникновения угрозы их безопасности.

Проект закона дополняется законодательной нормой об отсутствии возможности отказа от предоставленной государственной охраны должностными лицами органов государственной власти по аналогии с президентом Кыргызской Республики.

«Ранее некоторые должностные лица на основании отсутствия четкой законодательной возможности неоднократно письменно отказывались от предоставленной государственной охраны. При этом доводы органа госохраны о невозможности отказа от государственной охраны игнорировались со стороны охраняемых лиц, что в свою очередь создавало прецеденты для других должностных лиц», — говорится в справке-обосновании.
Ссылка: https://24.kg/vlast/212764/
просмотров: 499
Версия для печати
Материалы по теме
ГКНБ опубликовал список, кому разрешено пересекать кыргызско-таджикскую границу
На Иссык-Куле для сотрудников ГКНБ построили еще один служебный дом
Для сотрудников ГКНБ на Иссык-Куле построили дом
За дачу взятки задержан директор компании ОсОО «Юг-Спецавтоматика»
Дело гендиректора стройкомпании Elite House Тимура Файзиева передали ГКНБ
Журналистка пожаловалась на преследование сотрудником ГКНБ. Что ей ответили
ГКНБ: Задержан начальник управления департамента карантина растений
Сотрудники ГКНБ ворвались в дом жительницы Таласа и необоснованно провели обыск
За взятку задержан секретарь Комиссии по помилованию администрации президента
Задержание Эркина Салымбекова. В ГКНБ рассказали подробности уголовного дела
Популярные новости
Частный самолет для Садыра Жапарова. Сколько стоит и&nbsp;как выглядит борт Частный самолет для Садыра Жапарова. Сколько стоит и как выглядит борт
Акин Токталиев подал в&nbsp;суд на&nbsp;Садыра Жапарова. Заявление все&nbsp;же рассмотрят Акин Токталиев подал в суд на Садыра Жапарова. Заявление все же рассмотрят
Садыр Жапаров полетел в&nbsp;Глазго на&nbsp;частном самолете. Ответ его администрации Садыр Жапаров полетел в Глазго на частном самолете. Ответ его администрации
Выборы-2021. Дастан Бекешев получил письменное предупреждение от&nbsp;ЦИК Выборы-2021. Дастан Бекешев получил письменное предупреждение от ЦИК
Бизнес
В&nbsp;Кыргызстане появился новый сервис бесплатных объявлений &laquo;О!Маркет&raquo; В Кыргызстане появился новый сервис бесплатных объявлений «О!Маркет»
Платите за&nbsp;электроэнергию без комиссии через мобильное приложение MegaPay Платите за электроэнергию без комиссии через мобильное приложение MegaPay
Международные переводы с&nbsp;комиссией 0&nbsp;процентов в&nbsp;мобильном приложении RSK24 Международные переводы с комиссией 0 процентов в мобильном приложении RSK24
Нарендра Моди объявил о&nbsp;планах по&nbsp;достижению нулевого уровня выбросов к&nbsp;2070-му Нарендра Моди объявил о планах по достижению нулевого уровня выбросов к 2070-му
5 ноября, пятница
15:08
Урсула фон дер Ляйен: Центральная Азия страдает от последствий изменения климата Урсула фон дер Ляйен: Центральная Азия страдает от посл...
14:49
Семью президента взять под охрану. Какие еще новшества предлагает ГКНБ
14:36
Выборы-2021. ЦИК и партии подписали меморандум о честной предвыборной борьбе
14:00
Об архивах НКВД и октябрьском госперевороте. Последнее интервью Мара Байджиева
13:54
Эдиль Байсалов предложил странам Центральной Азии развивать совместные проекты