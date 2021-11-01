Президент Садыр Жапаров встретился с президентом Исламского банка развития Мухаммадом бин Сулейманом Аль-Джассиром. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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Обсуждены вопросы сотрудничества и партнерства Кыргызстана с ИБР в период постпандемического восстановления и в условиях изменения климата. Как отметил президент, в последние годы наиболее острыми проблемами являются интенсивное таяние ледников, истощение водных ресурсов, засуха, снижение производительности сельского хозяйства, повышенный риск стихийных бедствий, транспортные выбросы. Президент отметил, что Кыргызстан поддерживает Парижское соглашение, приняв установленный на национальном уровне вклад до 2030 года.

Садыр Жапаров выразил готовность поддержать расширение сотрудничества с ИБР в области сельского и лесного хозяйства, водных ресурсов и малой энергетики, проектов модернизации энергетической инфраструктуры для сокращения выбросов. Вместе с этим глава государства предложил после Глазго активизировать сотрудничество в двустороннем формате и в рамках многосторонних механизмов, таких как Зеленый климатический фонд и Климатический инвестиционный фонд, для реализации национальной инвестиционной и климатической инвестиционной программ.

«Садыр Жапаров отметил, что в целях достижения углеродной нейтральности в Кыргызстане начато строительство ГЭС, в том числе малых, выразил заинтересованность в сотрудничестве в данном направлении. Мухаммад бин Сулейман Аль-Джассир отметил высокий уровень сотрудничества ИБР с Кыргызстаном. Президент ИБР выразил готовность и далее расширять сферы двустороннего сотрудничества, а также укреплять и углублять двусторонние отношения, добавив, что ИБР направит своих экспертов для встречи с экспертами кабинета министров Кыргызстана для обсуждения совместных проектов», — говорится в сообщении.

Президент Садыр Жапаров — единственный глава государства в Центральной Азии, прибывший на Глобальный климатический форум в Глазго (Шотландия).

Климатическая конференция была отложена на год из-за пандемии коронавируса. Лидеры более 100 стран мира подведут итоги пятилетнего цикла, стартовавшего с подписанием Парижского соглашения по климату в 2015 году. Оно предусматривает, что в нынешнем столетии температура на планете в среднем не должна повыситься более чем на 2, а лучше – на 1,5 градуса по Цельсию. Считается, что именно этот порог позволит избежать необратимого воздействия на экосистему. Но в документе до сих пор не прописаны ни механизм контроля за его соблюдением, ни меры принуждения.

В Глазго стороны конвенции также должны договориться обеспечить стабильное оказание помощи на уровне $100 миллиардов в год наименее экономически развитым странам, совершающим переход на зеленые источники энергии.