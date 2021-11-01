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Власть

Садыр Жапаров прибыл на конференцию ООН по изменению климата

Садыр Жапаров прибыл в Шотландский выставочный центр SEC в городе Глазго для участия в саммите мировых лидеров 26-й Конференции сторон РКИК ООН об изменении климата. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

У входа в здание Шотландского выставочного центра, где состоится саммит, президента Кыргызстана встретил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. После краткого приветствия с ним Садыра Жапарова поприветствовал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Ожидается, что глава государства примет участие в церемонии открытия саммита мировых лидеров 26-й Конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата. Завтра, 2 ноября, Садыр Жапаров выступит с посланием на пленарном заседании саммита мировых лидеров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/212331/
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