Выборы-2021. Контрольные списки избирателей вывешены на всех участках

Контрольные списки избирателей на выборы депутатов Жогорку Кенеша вывешены во всех избирательных участках и портале «Тизме». Об этом сообщила пресс-служба Центризбиркома.

По ее данным, в списках по единому округу находится 3 миллиона 699 тысяч 46 избирателей, по одномандатным — 3 миллиона 621 тысяча 751 человек.

«В сравнении с количеством участников референдума (всенародного голосования) по проекту закона «О Конституции» количество избирателей увеличилось на 92 тысячи 845 граждан», — отметили в ЦИК.

В Центризбиркоме добавили, что избиратели могут уточнить себя в списках до 12 ноября (включительно). Для этого они могут позвонить по номерам 1255 или 119, проверить на сайте tizme.gov.kg, избирательном участке, отправить SMS на номер 119 с указанием своего ПИН — персонального идентификационного номера в паспорте — и получить номер и адрес своего избирательного участка (отправка SMS и звонок бесплатные).

В случае обнаружения любой ошибки или неточности, а также отсутствия в списке избиратель вправе до 12 ноября (включительно) обратиться в соответствующую участковую избирательную комиссию с заявлением об уточнении данных в списке избирателей с приложением к нему копии паспорта. При этом избиратель проходит биометрическую идентификацию.

Заявление можно также подать в электронном формате через сервис «Кабинет избирателя» на сайте tizme.gov.kg с прохождением авторизации в установленном законодательством порядке.

Граждане, не прошедшие биометрическую регистрацию, могут пройти данную процедуру и актуализировать свои паспортные данные в центрах обслуживания населения (ЦОНы).

Граждане, включенные в список избирателей загранучреждений, временно находящиеся на территории Кыргызстана, вправе до 12 ноября обратиться в соответствующую участковую избирательную комиссию для включения в список избирателей. Гражданам, постоянно проживающим на территории Кыргызстана, кроме этого, необходимо также обратиться в ЦОН по месту жительства для актуализации паспортных данных.

Окончательный список избирателей будет размещен на портале «Тизме» 18 ноября.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.