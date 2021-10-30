Выборы-2021. Канатбек Исаев и Айнуру Алтыбаева отказались от участия в гонке

Еще шесть человек отказались от участия в выборах депутатов Жогорку Кенеша по одномандатным избирательным округам. Об этом сообщает ЦИК.

По ее данным, заявления подали Канатбек Исаев (Чуй-Кеминский избирательный округ № 31), Бакыт Кыдыралиев (Таласский избирательный округ № 21), Жаманкул Галдыбаев и Абдисами Каримбеков (Алайский избирательный округ № 11), Айбек Алыбаев (Токтогульский избирательный округ № 19), Айнуру Алтыбаева (Ошский избирательный округ № 7).

Напомним, сегодня прошла жеребьевка между партиями, баллотирующимися по единому избирательному округу, далее между одномандатниками по каждому из 36 округов отдельно.