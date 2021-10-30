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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. Канатбек Исаев и Айнуру Алтыбаева отказались от участия в гонке

Еще шесть человек отказались от участия в выборах депутатов Жогорку Кенеша по одномандатным избирательным округам. Об этом сообщает ЦИК.

По ее данным, заявления подали Канатбек Исаев (Чуй-Кеминский избирательный округ № 31), Бакыт Кыдыралиев (Таласский избирательный округ № 21), Жаманкул Галдыбаев и Абдисами Каримбеков (Алайский избирательный округ № 11), Айбек Алыбаев (Токтогульский избирательный округ № 19), Айнуру Алтыбаева (Ошский избирательный округ № 7).

Напомним, сегодня прошла жеребьевка между партиями, баллотирующимися по единому избирательному округу, далее между одномандатниками по каждому из 36 округов отдельно.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/212245/
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