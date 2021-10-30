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Власть

Садыр Жапаров подарил книги бишкекскому школьнику

Президент Садыр Жапаров подарил книги бишкекскому школьнику. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

По ее данным, ученик 4-го класса средней школы № 8 Арсен Мукаев написал письмо главе государства, в котором рассказывал о своем интересе к чтению книг про космос, динозавров, птиц и животных.

«Прочитав письмо школьника, Садыр Жапаров решил подарить ему несколько энциклопедий», — отметили в пресс-службе.

Книги мальчику от имени главы государства вручили сотрудники администрации президента.

пресс-службы президента
Фото пресс-службы президента. Арсен Мукаев с энциклопедиями, подаренными президентом

«Арсен Мукаев поблагодарил главу государства, отметив, что в течение нескольких лет направлял в администрацию президента письма, но внимание на него обратил только Садыр Жапаров. Мальчик очень любит читать и постоянно посещает библиотеки», — добавили в пресс-службе.
Ссылка: https://24.kg/vlast/212243/
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