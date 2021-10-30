Выборы-2021. Кандидату необязательно иметь прописку в округе, где он выдвигается

Эксперты Общественного фонда «Общее дело» обозначили в своем докладе ряд рисков, которые будут сопровождать избирательную кампанию в Жогорку Кенеш.

В частности, они отметили, что в одномандатных избирательных округах право выдвижения кандидатов принадлежит как политическим партиям, так и гражданам путем самовыдвижения. При этом в отношении кандидатов, в отличие от избирателей, нет требования о наличии прописки в том же одномандатном округе, в котором он баллотируется. Это вызывает недовольство ряда избирателей, поскольку в этом случае, по их мнению, не обеспечивается устойчивая связь между кандидатами, а впоследствии избранными депутатами и избирателями.

«Норма о предоставлении политическим партиям права выдвигать кандидатов по одномандатным округам вызвала в свое время ряд вопросов при рассмотрении в ЖК. На практике может сложиться ситуация, при которой кандидаты, выдвинутые от политических партий по одномандатным округам, могут иметь некоторые преимущества по сравнению с кандидатами-самовыдвиженцами. Так, агитационные материалы в пользу политической партии, выдвинувшей список кандидатов по единому округу, могут оказать влияние и на агитацию кандидата, выдвинутого ею по одномандатному округу», — отмечается в докладе.

Не регулирует действующий конституционный закон и то, что теоретически возможна ситуация, когда ко дню голосования в одномандатном округе может остаться только один кандидат в связи с тем, что другие могут добровольно отказаться от участия в выборах или регистрацию могут отменить в результате каких-то нарушений с их стороны.

Каким образом в этом случае действовать избирательным комиссиям, законодательство не устанавливает.

Наряду с этим возникают вопросы: имеет ли право политическая партия выдвинуть кандидата или кандидатов только по одномандатному округу и влечет ли отмена регистрации политической партии за собой отмену регистрации всех кандидатов, выдвинутых ею по одномандатным округам? Они требуют законодательного разрешения.