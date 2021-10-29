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Власть

Садыр Жапаров в ноябре встретится с президентом Турции Реджепом Эрдоганом

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров принял главу Союза палат и товарных бирж Турции (ТОВВ) Мустафу Рифата Хисарджыклыоглу. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Стороны обсудили торгово-экономическое сотрудничество и реализацию значимых проектов. В начале встречи глава государства подчеркнул, что Турция для Кыргызстана не только стратегический партнер, но и братская страна, добавив, что стороны продолжают лучшие традиции межгосударственных отношений, которые были заложены ровно 30 лет назад.

Он выразил надежду, что кыргызско-турецкое сотрудничество в политической, торгово-экономической и инвестиционной сферах выйдет на новый уровень.

Садыр Жапаров рассказал, что в ноябре в Стамбуле пройдет восьмой саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

На нем он планирует встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В свою очередь Рифат Хисарджыклыоглу передал Садыру Жапарову теплые слова приветствия от президента Турции и поздравил Кыргызстан с 30-летием независимости. Рифат Хисарджыклыоглу выразил высокую заинтересованность турецких инвесторов в сотрудничестве и готовность к реализации проектов в Кыргызстане.
Ссылка: https://24.kg/vlast/212117/
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