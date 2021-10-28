Выборы-2021. За раздачу школьной формы кандидат получил предупреждение

За распространение публикаций с раздачей школьной формы учащимся средней школы Коксал Топтан в селе Кызыл-Булак кандидат по Кадамджайскому избирательному округу № 3 Нурали Талипов получил письменное предупреждение от ЦИК.

Это видео было опубликовано и в соцсетях, и в некоторых СМИ. Представители претендента на мандат только на днях обратились с просьбой удалить ролики. Глава Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова поинтересовалась, почему раньше не приняли меры, когда Нурали Талипов подал уведомление в ЦИК об участии в гонке и когда стало известно, что поступила жалоба. Но представитель кандидата пояснить этот момент не смог.

Уточняется, что началось досудебное производство по статье «Подкуп избирателей» УК КР. Поскольку раздача школьной формы можно расценивать таким образом, но не в компетенции Центризбиркома давать оценку, поэтому материалы переданы в МВД.

Что касается преждевременной агитации, то за нее Нурали Талипов получил письменное предупреждение.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.