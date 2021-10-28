Выборы-2021. Адвокат просит суд изменить меру пресечения Равшану Джеенбекову

Адвокат Замир Жоошев вновь обратился в Первомайский районный суд Бишкека с заявлением об освобождении обвиняемого по делу о кой-ташских событиях Равшана Джеенбекова, которого ЦИК зарегистрировала в качестве кандидата в депутаты Жогорку Кенеша.

Он ходатайствует об отмене меры пресечения и приостановлении судебного производства по делу о событиях в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года в отношении Равшана Джеенбекова и Каната Сагымбаева, который также зарегистрирован кандидатом в депутаты.

«До объявления итогов выборов должны освободить и приостановить уголовное преследование согласно Закону «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша». Зарегистрированный кандидат не может быть привлечен к уголовной ответственности, задержан или арестован до дня официального объявления результатов выборов. Если Джеенбеков будет избран депутатом, то, согласно Конституции, уголовное преследование может быть возобновлено только при согласии большинства депутатов Жогорку Кенеша», — сказал адвокат.

По его словам, ходатайство в суде будет рассматриваться 1 ноября.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.