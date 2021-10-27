Кабмин составляет список бедных и фотографирует их дома

Кабинет министров ведет подсчет бедных и фотографирует их дома. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.

По его данным, в стране 200 тысяч бедных семей.

«Мы приняли стратегию на пять лет. Наша политика ясна. У нас богатых 200 тысяч семей, средний класс — около 1 миллиона. Им мы поднимем тарифы, налоги на имущество, и за счет них будем кормить 200 тысяч бедных семей и около 200 тысяч людей с инвалидностью и сирот. В тюрьмах за нашими мужчинами хороший будет уход, не будем их унижать. И мы хотим, чтобы наши больницы хорошо лечили», — заявил Акылбек Жапаров.