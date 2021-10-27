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Власть

Эдиль Байсалов и постпред JICA обсудили повышение квалификации госслужащих

Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов встретился с постоянным представителем JICA в Кыргызстане Немото Наоюки. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Эдиль Байсалов поблагодарил правительство Японии за помощь, оказанную в рамках сотрудничества между двумя странами, и подчеркнул, что работа с партнерами по развитию будет усилена. Стороны обсудили вопросы повышения квалификации государственных служащих. В частности, речь шла о программе стипендий для развития человеческих ресурсов (JDS).

Зампред кабмина отметил, что новый кабинет министров намерен привлекать высококвалифицированные кадры.

«Как вы знаете, для успешного проведения реформ нужны сильные кадры. Для государственных служащих, обучающихся по программе JDS, мы не только сохраняем рабочие места, но и будем двигать их по карьерной лестнице после завершения учебы. Мы усилим наше сотрудничество в рамках данной программы и других проектах по развитию», — сказал Эдиль Байсалов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/211818/
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