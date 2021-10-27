12:07
USD 84.79
EUR 98.42
RUB 1.22
Власть

Главам компаний запретят выезжать из страны, если будут долги по налогам

Руководителям компаний запретят выезд из страны, если долг по налогам будет свыше 100 тысяч сомов. Об этом стало известно на заседании Жогорку Кенеша во время рассмотрения концепции Налогового кодекса.

По словам главы кабмина Акылбека Жапарова, запрет на выезд касается руководителей фирм, компаний с первой и второй подписью, а также ответственных в компании за финансовые дела сотрудников.

«На втором этапе мы намерены наложить запрет на продажу имущества до выплаты налогового долга. Пусть сначала выплатят налоги, тем более если долг всего 100 тысяч сомов, а потом отдыхают в Дубае и Лондоне. Мы от либеральных взглядов переходим к порядку», — сказал Акылбек Жапаров.

Депутат Дастан Бекешев предложил поднять сумму невыездного долга до 500 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/211780/
просмотров: 218
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы-2021. Депутатов призывают не использовать трибуну для агитации
Депутаты профильных комитетов одобрили концепцию Налогового кодекса
Новый Налоговый кодекс. Почему бизнес против документа
Бизнес просит президента приостановить продвижение нового Налогового кодекса
Минэконом намерен передать функцию оказания некоторых госуслуг частникам
Налоги для служб такси останутся прежними
Новый Налоговый кодекс. Налог с продаж будет нулевым при безналичных платежах
Новый Налоговый кодекс. Полного доступа налоговиков к банковской тайне не будет
Налоговый кодекс. Роста ставок для сотовых операторов Кыргызстана не будет
Гульнара Ускенбаева: Новый Налоговый кодекс для малого бизнеса лучше нынешнего
Популярные новости
Президент прокомментировал возможность размещения американской военной базы Президент прокомментировал возможность размещения американской военной базы
Попытка суицида Садыра Жапарова. Комментарий президента спустя четыре года Попытка суицида Садыра Жапарова. Комментарий президента спустя четыре года
Президент рассказал, почему Камчыбек Ташиев живет в&nbsp;государственной резиденции Президент рассказал, почему Камчыбек Ташиев живет в государственной резиденции
Райымбека Матраимова&nbsp;&mdash; на&nbsp;госслужбу! Комментарий президента на&nbsp;призыв блогеров Райымбека Матраимова — на госслужбу! Комментарий президента на призыв блогеров
Бизнес
Премьер-министр Индии примет участие в&nbsp;климатической конференции в&nbsp;Глазго Премьер-министр Индии примет участие в климатической конференции в Глазго
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; запускает акцию по&nbsp;картам Visa! «Халык Банк Кыргызстан» запускает акцию по картам Visa!
Акция &laquo;Будущее ребенка уже сейчас&raquo; Акция «Будущее ребенка уже сейчас»
До 31 октября погасите долг за газ и не платите пеню До 31 октября погасите долг за газ и не платите пеню
27 октября, среда
12:00
Выборы-2021. До финиша еще далеко, а количество жалоб растет Выборы-2021. До финиша еще далеко, а количество жалоб р...
11:59
Паспорт Орхана Инанды. Суд признал виновным экс-директора департамента ГРС
11:54
Главам компаний запретят выезжать из страны, если будут долги по налогам
11:46
Отравление в «Империи пиццы». Число пострадавших увеличилось до 253 человек
11:43
Жители Кочкора пожаловались, что местное кладбище переполнено