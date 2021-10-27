Главам компаний запретят выезжать из страны, если будут долги по налогам

Руководителям компаний запретят выезд из страны, если долг по налогам будет свыше 100 тысяч сомов. Об этом стало известно на заседании Жогорку Кенеша во время рассмотрения концепции Налогового кодекса.

По словам главы кабмина Акылбека Жапарова, запрет на выезд касается руководителей фирм, компаний с первой и второй подписью, а также ответственных в компании за финансовые дела сотрудников.

«На втором этапе мы намерены наложить запрет на продажу имущества до выплаты налогового долга. Пусть сначала выплатят налоги, тем более если долг всего 100 тысяч сомов, а потом отдыхают в Дубае и Лондоне. Мы от либеральных взглядов переходим к порядку», — сказал Акылбек Жапаров.

Депутат Дастан Бекешев предложил поднять сумму невыездного долга до 500 тысяч сомов.