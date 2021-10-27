Выборы-2021. 329 кандидатов-одномандатников зарегистрировала ЦИК

ЦИК продолжает регистрацию кандидатов-одномандатников и политических партий, участвующих в выборах депутатов Жогорку Кенеша.

Зарегистрированы 329 из 353 подавших уведомления. Регистрация завершится 28 октября.

Напомним, из баллотирующейся по округам 31 женщины осталось 27. Депутат Махабат Мавлянова отозвала документы, Елене Клипачевой, Анаре Исиралиевой, Гузель Камиль кызы в регистрации отказано. Женщины не внесли избирательный залог в 100 тысяч сомов.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.