Передумал. Реджеп Тайип Эрдоган не будет высылать послов 10 стран из Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передумал высылать 10 послов после их нового заявления. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

По их данным, ранее главы дипломатических миссий Германии, Швеции, США, Франции, Финляндии, Дании, Норвегии, Нидерландов, Канады и Новой Зеландии призвали власти Турции освободить предпринимателя, основателя культурного фонда Anadolu Kültür AŞ Османа Кавалу, который обвиняется в участии в попытке государственного переворота в 2016-м.

Эрдоган в ответ поручил объявить их персонами нон грата.

Послы 10 стран в Турции сделали новое заявление и сообщили о своей приверженности статье Венской конвенции, которая обязывает их не вмешиваться во внутренние дела государства. После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган счел, что дипломаты таким образом сделали шаг назад и впредь будут осторожнее в своих заявлениях.